Barboza projeta sequência e manda recado sobre renovação com o Botafogo

Em meio à chateação e claro abatimento após a eliminação precoce na Libertadores, o zagueiro Alexander Barboza, um dos líderes do elenco do Botafogo, falou sobre os trâmites para sua renovação e se isso atrapalharia. O argentino bateu na tecla sobre depender mais do clube do que da própria vontade e projetou a sequência da temporada.

Barboza e Botafogo encaminharam acordo, mas que foi travado por condições impostas pelo jogador quanto à estabilidade da SAF. Identificado, o zagueiro aguarda a apresentação do novo projeto para assinar seu vínculo, que terminará ao fim da atual temporada.

— A realidade é que eu tenho contrato até dezembro e ainda falta muito. Se Deus quiser. Não depende de mim — disse, em passagem pela zona mista do Estádio Nilton Santos.

Alexander Barboza em ação na derrota do Botafogo (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

Botafogo na Sul-Americana

Com o resultado, o Glorioso vai para a Copa Sul-Americana, enquanto o Barcelona-EQU jogará a fase de grupos da Libertadores. O sorteio das chaves será na próxima quarta-feira (18). Alexander Barboza sabe da importância da competição, que, caso vá avançando, será levada com a devida importância.

— Agora a gente joga a Sul-Americana. Botafogo não tem nenhuma Sul-Americana. Então é um objetivo também. Obviamente não era o principal. A gente contava entrar na Libertadores. Novamente conseguir essa taça (conquistada em 2024). Agora a realidade é outra. A partir de amanhã é virar a página — destacou o zagueiro.

O Botafogo volta a campo neste sábado (14), para clássico com o Flamengo, no Nilton Santos, válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

