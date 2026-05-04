Wesley marca em goleada da Roma e ganha elogios: 'Mamma Mia'

A Roma venceu a Fiorentina por 4 a 0, nesta segunda-feira (4), no Estádio Olímpico, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. Um dos destaques da goleada da equipe do técnico Gian Piero Gasperini foi o lateral Wesley, ex-jogador do Flamengo.

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O brasileiro foi responsável por marcar o segundo gol da vitória da Roma. O tento aconteceu ainda no primeiro tempo, aos 16 minutos, quando Wesley finalizou de primeira na entrada da área adversária.

A qualidade do gol foi destacada entre os torcedores da Roma, que elogiaram a atuação do jogador nas redes sociais. Além dos fãs, o meia Paulo Dybala foi registrado aplaudindo a jogada do brasileiro.

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Veja a repercussão abaixo:

Tradução: "Com o gol de Wesley, a Roma aumentou a diferença para 2!".

Tradução: "Aplausos de Dybala do banco para lindo gol de Wesley".

Tradução: "Digamos que ele venceu de lavada o duelo com o Dodò (lateral da Fiorentina), não há comparação".

Tradução: "Grande gol de Wesley pela Roma".

Jogadores da Roma comemorando o gol marcado em partida durante a temporada de 2026 (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

Como foi Roma x Fiorentina?

Além de Wesley, os jogadores Niccolò Pisilli, Mario Hermoso e Fianluca Mancini foram os responsáveis por marcar os outros três gols da equipe. A vitória foi imponente e garantiu mais três pontos para a Roma.

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Com o resultado, a equipe do técnico Gian Piero Gasperini alcançou a marca de 64 pontos na Série A, estando na quinta colocação. A atual posição garante à equipe uma vaga na Europa League.

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