Wesley marca em goleada da Roma e ganha elogios: 'Mamma Mia'
Equipe do jogador brasileiro venceu a Fiorentina pelo Campeonato Italiano
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A Roma venceu a Fiorentina por 4 a 0, nesta segunda-feira (4), no Estádio Olímpico, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano. Um dos destaques da goleada da equipe do técnico Gian Piero Gasperini foi o lateral Wesley, ex-jogador do Flamengo.
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O brasileiro foi responsável por marcar o segundo gol da vitória da Roma. O tento aconteceu ainda no primeiro tempo, aos 16 minutos, quando Wesley finalizou de primeira na entrada da área adversária.
A qualidade do gol foi destacada entre os torcedores da Roma, que elogiaram a atuação do jogador nas redes sociais. Além dos fãs, o meia Paulo Dybala foi registrado aplaudindo a jogada do brasileiro.
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Veja a repercussão abaixo:
Tradução: "Com o gol de Wesley, a Roma aumentou a diferença para 2!".
Tradução: "Aplausos de Dybala do banco para lindo gol de Wesley".
Tradução: "Digamos que ele venceu de lavada o duelo com o Dodò (lateral da Fiorentina), não há comparação".
Tradução: "Grande gol de Wesley pela Roma".
Como foi Roma x Fiorentina?
Além de Wesley, os jogadores Niccolò Pisilli, Mario Hermoso e Fianluca Mancini foram os responsáveis por marcar os outros três gols da equipe. A vitória foi imponente e garantiu mais três pontos para a Roma.
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Com o resultado, a equipe do técnico Gian Piero Gasperini alcançou a marca de 64 pontos na Série A, estando na quinta colocação. A atual posição garante à equipe uma vaga na Europa League.
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