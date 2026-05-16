Kane ultrapassa brasileiro e se torna o 10º maior artilheiro da história do Bayern
Centroavante chegou a 140 gols marcados pelo clube alemão
- Matéria
- Mais Notícias
Harry Kane chegou a 140 gols com a camisa do Bayern, ultrapassou o brasileiro Élber e se tornou o 10º maior artilheiro da história dos bávaros. Neste sábado (16), o centroavante inglês balançou as redes três vezes na vitória do campeão alemão por 5 a 1 sobre o Colônia.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na próxima temporada, Harry Kane mira se tornar o 6º maior goleador da história do Bayern de Munique. Atualmente, esse posto é ocupado por Roland Wohlfarth, que tem 156 gols com a camisa do clube alemão.
Contratado pelo Bayern em 2023, Harry Kane tem vínculo com os bávaros até junho de 2027, embora já tenha iniciado conversas por uma renovação de contrato. Aos 32 anos, o inglês vive uma de suas melhores fases na carreira.
No sábado (23), Kane entrará em campo pela última vez na temporada na decisão da Copa da Alemanha entre Bayern e Stuttgart. O centroavante busca seu 4º título com os bávaros e o inédito troféu da DFB Pokal para sua coleção.
Além da história que vem sendo construída no Bayern, Harry Kane é o maior artilheiro da história do Tottenham e da seleção inglesa. Atualmente, o centroavante soma 517 gols marcados ao longo de sua carreira.
Kane lidera disputa pela Chuteira de Ouro
Harry Kane lidera a disputa para a conquista da Chuteira de Ouro, que é uma premiação dada ao maior artilheiro da Europa na temporada. Com 36 gols marcados na Bundesliga, o centroavante tem larga vantagem para Haaland, que vem na 2ª colocação tendo balançado as redes 26 vezes na Premier League.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias