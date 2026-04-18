Wesley vira assunto na Europa em jogo da Roma: 'É impossível'

O jovem lateral Wesley, ex-Flamengo, virou assunto nas redes sociais europeias durante o jogo entre Roma e Atalanta, pela 33° rodada do Campeonato Italiano. Até aqui, o time do brasileiro vai empatando por 1 a 1 jogando dentro de casa.

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Lesionado desde a última Data-Fifa, o lateral ficou de fora de mais uma partida da Roma. Sem o jogador, o clube italiano vem sofrendo muito, principalmente defensivamente. Por isso, o nome de Wesley, ex-Flamengo, ficou em alta durante o duelo.

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Nas redes sociais, torcedores da Roma lamentaram muito a ausência do jovem da Seleção Brasileira em mais um confronto. Veja os comentários abaixo, com tradução:

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Wesley, ex-Flamengo, em ação pela Roma durante o Campeonato Italiano (Foto: Reprodução Instagram)

Veja comentários sobre Wesley, ex-Flamengo

Tradução sobre o ex-lateral do Flamengo: Infelizmente é duro quando Manu, Lollo e Wesley estão mal e Celik, SES e Hermoso estão, supostamente, bem.

Tradução sobre o lateral revelado pelo Flamengo: Quanta falta o Wesley está fazendo, meu Deus!

Tradução sobre o lateral da Seleção Brasileira: Mais uma assistência de Rensch. E vamos tirá-lo de campo para que Celik possa jogar na direita quando Wesley voltar.

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Tradução sobre o ex-Flamengo: sem Wesley, Hermoso, Koné, Pellegrini e Pisilli esta partida é impossível. Única esperança seria catenaccio e contra-ataque, mas isso nunca vai acontecer, então esperemos conseguir 1 ponto.

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