Celtic vira sobre o Hearts, conquista 56º título e se torna o maior campeão da Escócia
Com roteiro dramático, time de Glasgow ultrapassa o Rangers como maior campeão do país
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O Celtic escreveu mais um capítulo histórico no futebol europeu. Em uma virada emocionante sobre o Hearts, o clube de Glasgow venceu por 3 a 1 e conquistou o Campeonato Escocês pela 56ª vez, tornando-se isoladamente o maior campeão da Escócia, à frente do rival Rangers F.C.
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A conquista teve roteiro dramático. O Hearts chegou à rodada decisiva sonhando em encerrar um jejum de 66 anos e parecia perto do título após abrir o placar ainda no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Stephen Kingsley cobrou escanteio enquanto Lawrence Shankland aparecia livre para marcar, silenciando o Celtic Park.
A resposta do Celtic, porém, veio rapidamente. Já nos acréscimos da etapa inicial, Tierney cruzou para a área e Kyziridis desviou com o braço. Após a marcação do pênalti, Engels converteu e deixou tudo igual antes do intervalo.
A virada de chave do Celtic
Na segunda etapa, o clima ficou cada vez mais tenso. O Hearts tentava explorar os contra-ataques, enquanto o Celtic pressionava em busca da virada histórica. Iheanacho ainda acertou a trave, e o goleiro Schwolow fez grandes defesas para manter o empate que dava esperanças aos visitantes.
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Mas, aos 41 minutos, Maeda apareceu para completar o cruzamento e balançar as redes. O lance chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR corrigiu a decisão e confirmou o gol que encaminhou o título celta.
Veja o gol da virada
Nos acréscimos, com o goleiro do Hearts no ataque tentando um milagre, o Celtic aproveitou o espaço deixado na defesa. Osmond carregou até o gol vazio e fechou o placar em 3 a 1, sacramentando a conquista histórica.
Além do quinto título consecutivo da liga nacional, o Celtic agora assume sozinho o posto de maior campeão escocês, alcançando a impressionante marca de 56 taças nacionais, enquanto o Rangers tem 55 troféus.
Hearts condena invasão no fim do jogo
Enquanto o Celtic celebrava mais um título histórico, o Hearts criticou a postura de parte dos torcedores após a invasão de campo ao apito final e relatos de agressões verbais e físicas contra jogadores. O clube se manifestou oficialmente pouco depois do encerramento da partida.
Veja todos os campeões da Escócia na história
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2000/01
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Rangers
1997/98
Celtic
1996/97
Rangers
1995/96
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1993/94
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1985/86
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1984/85
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1983/84
Aberdeen
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1965/66
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Hearts
1956/57
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