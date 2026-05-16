O Celtic escreveu mais um capítulo histórico no futebol europeu. Em uma virada emocionante sobre o Hearts, o clube de Glasgow venceu por 3 a 1 e conquistou o Campeonato Escocês pela 56ª vez, tornando-se isoladamente o maior campeão da Escócia, à frente do rival Rangers F.C.

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A conquista teve roteiro dramático. O Hearts chegou à rodada decisiva sonhando em encerrar um jejum de 66 anos e parecia perto do título após abrir o placar ainda no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Stephen Kingsley cobrou escanteio enquanto Lawrence Shankland aparecia livre para marcar, silenciando o Celtic Park.

Maeda foi quem encaminhou a virada Foto: Reprodução/Celtic

A resposta do Celtic, porém, veio rapidamente. Já nos acréscimos da etapa inicial, Tierney cruzou para a área e Kyziridis desviou com o braço. Após a marcação do pênalti, Engels converteu e deixou tudo igual antes do intervalo.

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A virada de chave do Celtic

Na segunda etapa, o clima ficou cada vez mais tenso. O Hearts tentava explorar os contra-ataques, enquanto o Celtic pressionava em busca da virada histórica. Iheanacho ainda acertou a trave, e o goleiro Schwolow fez grandes defesas para manter o empate que dava esperanças aos visitantes.

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Mas, aos 41 minutos, Maeda apareceu para completar o cruzamento e balançar as redes. O lance chegou a ser anulado por impedimento, mas o VAR corrigiu a decisão e confirmou o gol que encaminhou o título celta.

Veja o gol da virada

Nos acréscimos, com o goleiro do Hearts no ataque tentando um milagre, o Celtic aproveitou o espaço deixado na defesa. Osmond carregou até o gol vazio e fechou o placar em 3 a 1, sacramentando a conquista histórica.

Além do quinto título consecutivo da liga nacional, o Celtic agora assume sozinho o posto de maior campeão escocês, alcançando a impressionante marca de 56 taças nacionais, enquanto o Rangers tem 55 troféus.

Hearts condena invasão no fim do jogo

Enquanto o Celtic celebrava mais um título histórico, o Hearts criticou a postura de parte dos torcedores após a invasão de campo ao apito final e relatos de agressões verbais e físicas contra jogadores. O clube se manifestou oficialmente pouco depois do encerramento da partida.

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