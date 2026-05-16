Chelsea encaminha contratação de Xabi Alonso como novo técnico
Treinador estava livre no mercado desde a saída do Real Madrid, em janeiro
O Chelsea entrou em acordo e encaminhou a contratação de Xabi Alonso como novo técnico do clube para a próxima temporada. Segundo o "The Athletic", o espanhol assinará um contrato de quatro anos com os londrinos.
Desde a demissão de Liam Rosenior, Xabi Alonso era tratado como prioridade para assumir o comando do Chelsea. O treinador de 44 anos esteve em Londres na última semana, em que acertou os detalhes para assumir o clube em 2026/2027.
Campeão da Bundesliga com o Bayer Leverkusen em 2023/2024, Xabi Alonso foi contratado como técnico do Real Madrid para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No entanto, os resultados negativos e a gestão conturbada do elenco anteciparam a saída do espanhol, que deixou os merengues em janeiro.
Com a contratação pelo Chelsea encaminhada, Xabi Alonso fará seu retorno à Premier League após 17 anos. Entre 2004 e 2009, o meio-campista vestiu as cores do Liverpool, onde conquistou uma Champions League, uma FA Cup, uma Supercopa da Uefa e uma Supercopa da Inglaterra.
O que Xabi Alonso encontrará no Chelsea?
No Chelsea, Xabi Alonso voltará a trabalhar com brasileiros no elenco, como João Pedro, Estêvão e Andrey Santos. No Real Madrid, o espanhol já havia convivido com Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão.
Restando duas rodadas para o fim da Premier League, o Chelsea ainda busca uma vaga em competições europeias, mas os Blues ocupam apenas a 9ª colocação atualmente. Com isso, Xabi Alonso pode encontrar uma equipe que disputará apenas torneios domésticos, como o Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.
