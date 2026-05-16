Futebol Internacional

Chelsea encaminha contratação de Xabi Alonso como novo técnico

Treinador estava livre no mercado desde a saída do Real Madrid, em janeiro

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/05/2026
14:27
Xabi Alonso em coletiva de imprensa antes de Real Madrid x Barcelona por La Liga (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)
O Chelsea entrou em acordo e encaminhou a contratação de Xabi Alonso como novo técnico do clube para a próxima temporada. Segundo o "The Athletic", o espanhol assinará um contrato de quatro anos com os londrinos.

Desde a demissão de Liam Rosenior, Xabi Alonso era tratado como prioridade para assumir o comando do Chelsea. O treinador de 44 anos esteve em Londres na última semana, em que acertou os detalhes para assumir o clube em 2026/2027.

Campeão da Bundesliga com o Bayer Leverkusen em 2023/2024, Xabi Alonso foi contratado como técnico do Real Madrid para o Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. No entanto, os resultados negativos e a gestão conturbada do elenco anteciparam a saída do espanhol, que deixou os merengues em janeiro.

Com a contratação pelo Chelsea encaminhada, Xabi Alonso fará seu retorno à Premier League após 17 anos. Entre 2004 e 2009, o meio-campista vestiu as cores do Liverpool, onde conquistou uma Champions League, uma FA Cup, uma Supercopa da Uefa e uma Supercopa da Inglaterra.

O que Xabi Alonso encontrará no Chelsea?

No Chelsea, Xabi Alonso voltará a trabalhar com brasileiros no elenco, como João Pedro, Estêvão e Andrey Santos. No Real Madrid, o espanhol já havia convivido com Vini Jr, Rodrygo e Éder Militão.

Restando duas rodadas para o fim da Premier League, o Chelsea ainda busca uma vaga em competições europeias, mas os Blues ocupam apenas a 9ª colocação atualmente. Com isso, Xabi Alonso pode encontrar uma equipe que disputará apenas torneios domésticos, como o Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa.

Xabi Alonso no comando do Real Madrid contra o Liverpool, na Champions League (Foto: Paul Ellis/AFP)
