Al-Nassr perde para o Gamba Osaka, e Cristiano Ronaldo fica sem título asiático

O Al-Nassr foi derrotado por 1 a 0 para o Gamba Osaka na final da ACL Two (segunda competição mais importante da Ásia), e Cristiano Ronaldo perdeu a chance de conquistar um título continental. Neste sábado (16), os japoneses venceram o confronto com gol de Hummet na etapa inicial.

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Contratado pelo Al-Nassr em janeiro de 2023, Cristiano Ronaldo ainda não conquistou títulos desde a sua chegada à Arábia Saudita. No entanto, o atacante português está próximo de vencer o Campeonato Saudita.

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Na decisão contra o Gamba Osaka, Cristiano Ronaldo tentou cinco finalizações, mas nenhuma encontrou a direção do gol adversário. O camisa sete do Al-Nassr também foi anulado na criação de jogadas, além de ter desperdiçado diversas bolas e ter tido muitos erros de passe na partida.

Na quinta-feira (21), o Al-Nassr recebe o Damac, de Fábio Carille, e precisa de uma vitória simples para conquistar o título da Saudi Pro League. Em caso de empate ou derrota, a equipe de Cristiano Ronaldo dependeria de um tropeço do Al-Hilal, que ocupa a vice-liderança.

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