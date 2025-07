Na mira do Barcelona, astro não se reapresenta e rumores esquentam

O Manchester United iniciou sua pré-temporada nesta segunda-feira (8), no centro de treinamentos de Carrington, mas uma ausência chamou atenção: Marcus Rashford, de 27 anos, não apareceu no primeiro dia de treinos. O atacante, que já vinha sendo cotado para deixar o clube, está na mira do Barcelona como plano B, caso a negociação com Luis Díaz, do Liverpool, não avance.

Durante a apresentação dos reforços Matheus Cunha, ex-Wolverhampton, e Diego León, ex-Cerro Porteño, o Manchester United optou por afastar alguns atletas considerados fora dos planos para a temporada. Além de Rashford, ficaram de fora nomes como Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony e Tyrell Malacia - todos ausentes nas imagens divulgadas pelo clube.

A situação de Rashford dentro do elenco parece cada vez mais insustentável. Segundo veículos espanhóis, o jogador deseja atuar pelo Barcelona. Ele também perdeu o número 10 dos Red Devils, que passará a ser usado por Matheus Cunha. A mudança é vista como mais um indício de que sua saída está próxima.

Barcelona monitora Rashford

O Barça monitora a situação. Luis Díaz continua sendo o principal alvo da diretoria catalã, mas o colombiano ainda avalia se pedirá sua saída do Liverpool. Caso a negociação com Díaz não avance, Rashford surge como alternativa. O clube espanhol avalia a possibilidade de uma transação com valores reduzidos ou até um empréstimo com opção de compra.

Sem perspectiva com o técnico Rubén Amorim, que assumiu o comando do United, Rashford vê seu ciclo em Manchester perto do fim. O atacante, que estreou pelo clube aos 18 anos e já foi tratado como grande promessa, não tem mais espaço na equipe e aguarda um desfecho para seu futuro nas próximas semanas.

