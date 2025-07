Textor usou Lyon para financiar Botafogo, afirma jornal francês

A situação do Lyon, clube de John Textor, se agrava a cada dia. Após ser rebaixado por não apresentar garantias financeiras e trocar de presidente, o time francês se viu envolvido em mais uma polêmica. Segundo o jornal francês "L’Équipe", o Lyon teria pago o salário de 54 jogadores, mesmo tendo apenas 30 em seu plantel de jogadores.

A discrepância no pagamento de salários levantou suspeitas de irregularidades financeiras no clube francês. Ainda segundo a publicação, parte do prejuízo financeiro do Botafogo - seja com transferências, bônus ou contratos de premiação pela conquista da Libertadores e do Campeonato Brasileiro - teria sido absorvido pelo Lyon, o que comprometeu ainda mais as finanças do Lyon.

Em outras palavras, segundo o" L'Équipe", o Lyon teria financiado o projeto esportivo do Botafogo. O clube carioca, que também pertence à Eagle Football de Textor, alimenta os rumores, já que ainda não divulgou seu balanço financeiro referente ao ano de 2024, descumprindo o prazo estabelecido pela Lei Geral do Esporte, que exige a publicação até o dia 30 de abril.

Lyon rebaixado para a segunda divisão francesa

Antes mesmo da nova denúncia, o Lyon já havia sido punido com o rebaixamento à segunda divisão do futebol francês. Para tentar reverter a decisão da DNCG (Direção Nacional de Controle de Gestão), o clube precisa injetar mais de 100 milhões de euros de forma imediata e garantir outros 100 milhões ao longo da temporada. Convertido, o valor total chega a aproximadamente R$ 1,27 bilhão.

John Textor não conseguiu manter Lyon na elite do futebol francês (Foto: Clement Mahoudeau/AFP)

O clube ainda lida com uma dívida acumulada de 175 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão). No dia 24 de junho, Textor e Mickael Gerlinger, diretor da Eagle Football, foram ouvidos pela DNCG, mas o recurso foi negado, mantendo a decisão preventiva de novembro de 2024. No início desta semana, o Lyon recebeu uma carta oficial do órgão explicando os motivos do rebaixamento.

O planejamento da pré-temporada segue congelado em meio à indefinição sobre a permanência na elite. Além disso, o clube corre risco de exclusão da próxima edição da Liga Europa, caso não regularize sua situação financeira até 14 de julho.

No domingo (29), John Textor renunciou à presidência do Lyon. Quem assumiu foi a empresária Michelle Kang, enquanto Michael Gerlinger foi nomeado CEO do clube. Nesta terça-feira (2), os dois estiveram em Genebra para discutir com representantes da Uefa a permanência do Lyon nas competições europeias.

