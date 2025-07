Alvo do Barcelona, Rafael Leão tem futuro definido por novo técnico

Novo técnico do Milan, Massimiliano Allegri concedeu sua primeira entrevista coletiva desde que assumiu o cargo, e tratou de temas importantes para o clube. Entre eles, o futuro de Rafael Leão. Alvo antigo do Barcelona, o atacante português teve sua permanência praticamente confirmada por Allegri, que descartou qualquer possibilidade de saída nesta janela.

Falando sobre Rafael Leão, Massimiliano Allegri disse que conta com o jogador para a próxima temporada. A confiança no português é tanta que o novo treinador planeja o atacante como vice-capitão da equipe, atrás do goleiro francês Mike Maignan.

- Eu acredito muito no Rafael Leão. Está entrando na fase mais madura da carreira. Normalmente, os anos mais importantes de um jogador são entre os 26 e os 30. Ele está mais responsável, falei com ele hoje cedo. É um jogador extraordinário e estou certo de que fará uma grande temporada - declarou o treinador italiano.

Com 26 anos, Leão segue sendo uma das principais peças do Milan e vem despertando interesse de grandes clubes da Europa. No entanto, Allegri tratou de encerrar as especulações, em especial sobre uma possível ida ao Barcelona. O clube catalão chegou a considerar o nome do português como uma das opções para o ataque, mas deve seguir com o plano de tentar as contratações de Luis Díaz e Rashford.

Rafael Leão sorrindo após balançar as redes (GABRIEL BOUYS / AFP)

Theo de saída e Modric aguardado

Na mesma coletiva, Allegri confirmou que Theo Hernández está deixando o Milan e deve assinar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita. Já Luka Modric é aguardado em agosto como reforço para o meio-campo. Segundo o técnico, o elenco atual já conta com 25 jogadores, e o foco principal é estar pronto para a estreia oficial na temporada, em 17 de agosto.

Apesar do nono lugar na última Série A e da ausência na Liga dos Campeões, Allegri reforçou que o Milan tem obrigação de brigar na parte de cima da tabela. No entanto, foi cauteloso ao falar sobre o título:

- O campeonato só se decide em março. Até lá, temos de trabalhar com regularidade.

