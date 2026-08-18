Musiala revela disfunção neurológica que causou desmaios em campo; entenda Jogador desmaiou em campo em dois jogos seguidos pelo Bayern

O meia-atacante Jamal Musiala, do Bayern de Munique, utilizou suas redes sociais para esclarecer os episódios de desmaio que sofreu recentemente em compromissos da equipe alemã. Após cair desacordado no gramado pela segunda vez em apenas quatro dias, no amistoso contra o Heidenheim nesta terça-feira (18) e anteriormente diante do RB Leipzig, o jogador de 23 anos revelou ter sido diagnosticado com uma condição neurológica que causa perdas súbitas de consciência.

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Entenda a condição de Musiala após desmaio

Momento em que Musiala desmaia em campo no amistoso do Bayern. (Foto: Reprodução)

De acordo com o comunicado publicado pelo atleta no Instagram, ele sofre de crises de ausência, uma disfunção neurológica que gera interrupções breves e temporárias na consciência. Especialistas detalham que essas crises são episódios epilépticos curtos, durando geralmente entre cinco e 15 segundos, período em que a pessoa fica com o olhar fixo no vazio e sem reação. Musiala afirmou que, embora as imagens das quedas no campo pareçam assustadoras para quem assiste, a situação já faz parte de sua rotina atual e é considerada tratável por meio de acompanhamento médico especializado.

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Decisão de seguir jogando e apoio do Bayern

Mesmo diante do diagnóstico, Musiala demonstrou otimismo e garantiu que não existem outros riscos à sua saúde. O camisa 10 ressaltou que, após consultar neurologistas, tomou a decisão pessoal de manter sua rotina profissional e continuar jogando futebol, alegando que o esporte auxilia em sua própria recuperação. Internamente, a diretoria do Bayern de Munique informou que já tinha conhecimento do quadro clínico do jogador e vem oferecendo suporte total ao seu tratamento. No entanto, por precaução e para garantir o cumprimento rigoroso do plano clínico, o departamento médico bávaro retirou o atleta dos gramados por tempo indeterminado até que sua integridade física seja plenamente assegurada para o retorno às competições.

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