Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Mourinho já teria grande problema no Real Madrid antes mesmo de sua estreia oficial

Arda Güler e Bellingham, dois dos melhores meio-campistas, disputariam vaga

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 17:58
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
José Mourinho em treino do Real Madrid
José Mourinho em treino do Real Madrid (Foto: Reprodução / X)

José Mourinho sequer comandou o Real Madrid em uma partida oficial, mas já se depara com um dos principais dilemas para montar o time na temporada 2026/27: encontrar espaço para Bellingham e Arda Güler, dois jogadores que apresentam seu melhor futebol centralizados e próximos da área.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A questão ganhou força durante a pré-temporada, principalmente pelo desempenho do meia turco. Güler foi um dos destaques do período de preparação e mostrou boa conexão com Mbappé. Bellingham, por sua vez, mantém status de peça importante no elenco e aparece como favorito para ocupar a função mais avançada do meio-campo.

continua após a publicidade

Güler aproveitou os amistosos para reivindicar um lugar entre os titulares. Atuando mais próximo da posição de camisa 10, o turco apresentou bom desempenho e chamou atenção especialmente pela maneira como se conectou com Mbappé.

A relação entre os dois pode pesar na definição do time. Güler demonstrou capacidade de encontrar o atacante francês em suas movimentações às costas da defesa, uma característica que pode favorecer sua permanência na equipe.

continua após a publicidade
Arda Güler em ação pelo Real Madrid
Arda Güler em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

Bellingham, porém, parte à frente na hierarquia. O inglês tem maior peso dentro do elenco e também mostrou, com a seleção da Inglaterra, a importância de atuar centralizado e com liberdade para chegar à área adversária.

Mourinho, inclusive, sinalizou desde o início de seu trabalho que pretende utilizar o meio-campista em uma função mais próxima daquela que o tornou decisivo em seus melhores momentos, evitando que ele fique distante do gol ou preso às laterais.

continua após a publicidade

Como Mourinho pode encaixar os dois?

Uma das possibilidades passa pela utilização de Bellingham como meia mais avançado, atrás de Mbappé, enquanto Güler aparece como alternativa para a função de armador. Nesse cenário, o turco teria de aceitar uma mudança de posição para encontrar espaço no time.

A versatilidade de Güler, no entanto, oferece ao treinador outras possibilidades. O jogador pode atuar em diferentes funções do setor, permitindo que Mourinho alterne a estrutura durante a temporada.

continua após a publicidade

Outra questão que influencia a montagem da equipe é a dupla de volantes. O treinador terá de equilibrar criatividade e capacidade defensiva no meio-campo, com nomes como Bernardo Silva, Federico Valverde, Tchouaméni e Camavinga entre as alternativas mencionadas.

A tendência, portanto, é que Bellingham mantenha a preferência pela função central mais avançada, enquanto Güler busque espaço em outra posição do meio-campo ou seja utilizado conforme as necessidades de cada partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
João Félix correndo apontando para o céu

Futebol Internacional

Com vitória do Al-Nassr, veja quem já está classificado na Copa do Rei da Arábia Saudita

Há 17 minutos
Memphis Depay Corinthians x Platense (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Futebol Internacional

Renovação entre Memphis e Corinthians repercute na Europa: 'Digno de novela'

Há 28 minutos
Haaland marcou dois gols na vitória da Noruega contra o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

Futebol Internacional

Premier League: quem volta valorizado após a Copa do Mundo?

Há 56 minutos
Musiala desmaiado em campo

Futebol Internacional

Musiala desmaia em campo pelo 2º jogo seguido na pré-temporada do Bayern de Munique; veja

Há 58 minutos
Confusão entre os jogadores de Manchester City e Arsenal na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Futebol Internacional

Premier League vai revelar análises de árbitros e decisões do VAR

Há 1 hora
FBL-EUR-C3-MAN UTD-RANGERS

Futebol Internacional

Galatasaray prepara oferta milionária para tirar Bruno Fernandes do Manchester United

Há 1 hora
Mais LANCE!
Martín Anselmi comandando treino do Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Ex-técnico do Botafogo é elogiado em estreia na La Liga

Rodri segura camisa do Barcelona

Novo reforço do Barcelona, Rodri envia mensagem à torcida: 'Vamos com tudo'

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante jogo contra o Cerro, na Libertadores

Palmeiras enfrenta 'gramado curto' do Cerro sem preparação especial

Alex Arce com a braçadeira de capitão apontando para a arquibancada

Quem é Alex Arce? Rival do Fluminense, paraguaio é artilheiro da Libertadores

Taça da LaLiga.

Entenda as novidades da LaLiga para a nova temporada em tecnologia, transmissão e regras

Zagueiro Adonis Frías é vendido pelo Santos

Santos acerta venda de Adonis Frías para clube do México; veja valor

Rodri ao lado de Joan Laporta com a camisa do Barcelona e o número referente ao ano do fim de seu contrato

Campeão da Copa, Rodri é anunciado como reforço do Barcelona

Maicon Araujo em ação pelo Levski Sofia

Ex-Nova Iguaçu, Maicon fica a dois jogos da Champions League

Raphinha comemora hat-trick na vitória do Barcelona sobre o Sevilla, pela La Liga

Barcelona define Raphinha como capitão; atacante é o primeiro brasileiro na função

Paulo Victor goleiro perfilado com os outros jogadores antes de partida

Ex-Flamengo e Grêmio fala sobre adaptação na Turquia e revela curiosidades da vida no país

Rodrygo comemora gol marcado pelo Real Madrid contra o Manchester City, pela Champions

Clube da Premier League tem Rodrygo no radar para janeiro

Ederson - Seleção Brasileira

Ederson, Talisca e outros: os brasileiros que jogarão os playoffs da Champions League

Carlos França em ação pelo Ararat

Após destaque na Champions, Carlos França mira vaga na Liga Europa