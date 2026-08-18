Mourinho já teria grande problema no Real Madrid antes mesmo de sua estreia oficial
Arda Güler e Bellingham, dois dos melhores meio-campistas, disputariam vaga
José Mourinho sequer comandou o Real Madrid em uma partida oficial, mas já se depara com um dos principais dilemas para montar o time na temporada 2026/27: encontrar espaço para Bellingham e Arda Güler, dois jogadores que apresentam seu melhor futebol centralizados e próximos da área.
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A questão ganhou força durante a pré-temporada, principalmente pelo desempenho do meia turco. Güler foi um dos destaques do período de preparação e mostrou boa conexão com Mbappé. Bellingham, por sua vez, mantém status de peça importante no elenco e aparece como favorito para ocupar a função mais avançada do meio-campo.
Güler aproveitou os amistosos para reivindicar um lugar entre os titulares. Atuando mais próximo da posição de camisa 10, o turco apresentou bom desempenho e chamou atenção especialmente pela maneira como se conectou com Mbappé.
A relação entre os dois pode pesar na definição do time. Güler demonstrou capacidade de encontrar o atacante francês em suas movimentações às costas da defesa, uma característica que pode favorecer sua permanência na equipe.
Bellingham, porém, parte à frente na hierarquia. O inglês tem maior peso dentro do elenco e também mostrou, com a seleção da Inglaterra, a importância de atuar centralizado e com liberdade para chegar à área adversária.
Mourinho, inclusive, sinalizou desde o início de seu trabalho que pretende utilizar o meio-campista em uma função mais próxima daquela que o tornou decisivo em seus melhores momentos, evitando que ele fique distante do gol ou preso às laterais.
Como Mourinho pode encaixar os dois?
Uma das possibilidades passa pela utilização de Bellingham como meia mais avançado, atrás de Mbappé, enquanto Güler aparece como alternativa para a função de armador. Nesse cenário, o turco teria de aceitar uma mudança de posição para encontrar espaço no time.
A versatilidade de Güler, no entanto, oferece ao treinador outras possibilidades. O jogador pode atuar em diferentes funções do setor, permitindo que Mourinho alterne a estrutura durante a temporada.
Outra questão que influencia a montagem da equipe é a dupla de volantes. O treinador terá de equilibrar criatividade e capacidade defensiva no meio-campo, com nomes como Bernardo Silva, Federico Valverde, Tchouaméni e Camavinga entre as alternativas mencionadas.
A tendência, portanto, é que Bellingham mantenha a preferência pela função central mais avançada, enquanto Güler busque espaço em outra posição do meio-campo ou seja utilizado conforme as necessidades de cada partida.
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