Mourinho já teria grande problema no Real Madrid antes mesmo de sua estreia oficial Arda Güler e Bellingham, dois dos melhores meio-campistas, disputariam vaga

José Mourinho sequer comandou o Real Madrid em uma partida oficial, mas já se depara com um dos principais dilemas para montar o time na temporada 2026/27: encontrar espaço para Bellingham e Arda Güler, dois jogadores que apresentam seu melhor futebol centralizados e próximos da área.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

A questão ganhou força durante a pré-temporada, principalmente pelo desempenho do meia turco. Güler foi um dos destaques do período de preparação e mostrou boa conexão com Mbappé. Bellingham, por sua vez, mantém status de peça importante no elenco e aparece como favorito para ocupar a função mais avançada do meio-campo.

continua após a publicidade

Güler aproveitou os amistosos para reivindicar um lugar entre os titulares. Atuando mais próximo da posição de camisa 10, o turco apresentou bom desempenho e chamou atenção especialmente pela maneira como se conectou com Mbappé.

A relação entre os dois pode pesar na definição do time. Güler demonstrou capacidade de encontrar o atacante francês em suas movimentações às costas da defesa, uma característica que pode favorecer sua permanência na equipe.

continua após a publicidade

Arda Güler em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas Coex/AFP)

Bellingham, porém, parte à frente na hierarquia. O inglês tem maior peso dentro do elenco e também mostrou, com a seleção da Inglaterra, a importância de atuar centralizado e com liberdade para chegar à área adversária.

Mourinho, inclusive, sinalizou desde o início de seu trabalho que pretende utilizar o meio-campista em uma função mais próxima daquela que o tornou decisivo em seus melhores momentos, evitando que ele fique distante do gol ou preso às laterais.

continua após a publicidade

Como Mourinho pode encaixar os dois?

Uma das possibilidades passa pela utilização de Bellingham como meia mais avançado, atrás de Mbappé, enquanto Güler aparece como alternativa para a função de armador. Nesse cenário, o turco teria de aceitar uma mudança de posição para encontrar espaço no time.

A versatilidade de Güler, no entanto, oferece ao treinador outras possibilidades. O jogador pode atuar em diferentes funções do setor, permitindo que Mourinho alterne a estrutura durante a temporada.

continua após a publicidade

Outra questão que influencia a montagem da equipe é a dupla de volantes. O treinador terá de equilibrar criatividade e capacidade defensiva no meio-campo, com nomes como Bernardo Silva, Federico Valverde, Tchouaméni e Camavinga entre as alternativas mencionadas.

A tendência, portanto, é que Bellingham mantenha a preferência pela função central mais avançada, enquanto Güler busque espaço em outra posição do meio-campo ou seja utilizado conforme as necessidades de cada partida.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.