Mourinho é apresentado no Real Madrid: 'Volto para casa'
Treinador faz sua estreia oficial em jogo da La Liga, no fim de semana
José Mourinho foi apresentado oficialmente como novo treinador do Real Madrid para a temporada 2026/2027, nesta terça-feira (18). O treinador não escondeu a alegria em sua segunda passagem pelo clube espanhol.
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- Volto para casa. A primeira vez que cheguei no Real Madrid foi o ápice da minha carreira profissional, mas agora também é, mas agora, além disso, há também o aspecto emocional e pessoal, então acredito que essa etapa seja ainda mais especial do que a primeira. Estou aqui para ajudar a todos a evoluir e criar uma cultura de trabalho árduo, responsabilidade e ambição.
Na volta para o Real Madrid, José Mourinho comandou a equipe em quatro amistosos de pré-temporada, tendo obtido três vitórias e um empate. No sábado (22), a equipe merengue faz sua estreia na La Liga diante do Espanyol, na Catalunha.
José Mourinho chega ao Real Madrid com a missão de recolocar o clube nos trilhos após duas temporadas consecutivas em que conquistou apenas uma Supercopa da Europa e um Intercontinental de Clubes.
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