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Mourinho comenta polêmicas de Mbappé em boate: 'Ridículo'

Treinador criticou imprensa e abordou sobre fase de Vini Jr

PorTiago Teixeira MendesRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 09:19
Supervisionado porNathalia Gomes,
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José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga
José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga (Foto: Josep Lago/AFP)

José Mourinho saiu em defesa de Mbappé após a repercussão das viagens e atividades do atacante durante a recuperação de uma lesão no joelho. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (9), o técnico do Real Madrid classificou a controvérsia como "ridícula" e criticou a cobertura da imprensa sobre o francês. O português também confirmou que o camisa 10 será titular contra o Villarreal, neste sábado (10), pelo Campeonato Espanhol.

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A polêmica ganhou força durante a pausa para os compromissos das seleções. Mbappé viajou para a França e Suíça enquanto se recuperava, apareceu em imagens de um evento noturno e foi visto andando de bicicleta. Sua chegada a Madri para treinar individualmente também gerou críticas. Para Mourinho, porém, a repercussão não corresponde ao que aconteceu.

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– Exagerado? Ridículo. Não vejo motivo para toda essa polêmica – afirmou o treinador ao ser questionado sobre as críticas ao atacante.

Mourinho critica cobertura da imprensa sobre Mbappé

O técnico explicou que Mbappé passou por avaliações médicas e consultou um especialista, levando em consideração o histórico do joelho. Segundo Mourinho, o jogador seguiu o plano de recuperação estabelecido pelo clube, enquanto a cobertura de suas atividades fora de campo ampliou uma discussão que, na visão dele, não deveria ter tomado essa proporção.

Ao comentar as imagens do francês em um ambiente noturno, o português explicou que o local estava adaptado para um evento privado da Semana de Moda de Paris. Sobre a bicicleta, afirmou que se tratava de uma atividade realizada em um hotel na Suíça, com trajetos entre as áreas comuns do estabelecimento.

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– Para mim, um jogador é atleta 24 horas por dia. Neste período, os jogadores do Madrid foram exemplares profissionalmente. O caso do Mbappé que vocês tanto citam: ele fez o diagnóstico e buscou uma segunda opinião por causa de um problema no joelho. Depois, começou a caça aos problemas: primeiro, a boate, que era um evento privado em Paris; depois, a bicicleta na Suíça, em um hotel. E chegamos ao coitado do Huijsen, que parecia quase um criminoso por mandar uma mensagem com o carro parado. É ridículo. Querem uma história? Eu dou uma para vocês. É a primeira vez que o Madrid chega a outubro sem lesionados da temporada atual. É uma boa história, mas vocês não gostam – declarou Mourinho.

Mourinho também mencionou Dean Huijsen, fotografado com o carro parado enquanto enviava uma mensagem de texto. O treinador questionou a maneira como o episódio foi apresentado e apontou a influência que a cobertura jornalística pode ter sobre a reação dos torcedores.

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– Fazer o Bernabéu vaiar é um dos seus objetivos. Não precisa ser Einstein para entender isso – declarou o técnico, ao criticar a repercussão dada aos episódios envolvendo os jogadores.

O comandante ainda afirmou que não colocaria no banco um atleta que deixasse de cumprir suas obrigações profissionais ou pessoais. Ao confirmar Mbappé entre os titulares contra o Villarreal, reforçou que, em sua avaliação, o atacante não falhou com o Real Madrid.

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Mourinho defende Vini Jr e pede tempo para o projeto

Outro tema abordado na coletiva foi o momento de Vini Jr. O brasileiro também enfrenta questionamentos sobre seu desempenho, mas Mourinho afirmou que o atacante deseja recuperar o nível que o transformou em um dos principais jogadores do clube. O treinador reconheceu que a meritocracia faz parte de suas escolhas, embora considere necessário avaliar a situação individual de cada atleta.

– O que mais me dói é entender que ele realmente quer estar bem. Quer voltar a ser o Vini que ganha partidas, títulos e Champions League, que faz a diferença – afirmou Mourinho.

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O português acrescentou que o brasileiro merece apoio durante esse processo e lamentou a pressão que, em sua visão, pode dificultar a recuperação do jogador. A declaração reforçou a defesa que o treinador fez do atacante ao abordar as cobranças sobre seu rendimento.

Mourinho também pediu tempo para desenvolver o trabalho no Real Madrid. Ao citar Mikel Arteta, do Arsenal, como exemplo de um treinador que construiu seu projeto ao longo de vários anos, argumentou que mudanças profundas exigem preparação e continuidade, especialmente após períodos difíceis.

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Sobre a situação física do elenco, o técnico confirmou que Fede Valverde é dúvida para enfrentar o Villarreal. Éder Militão seguirá fora e ainda precisará de algumas semanas antes de voltar a ficar disponível. O treinador destacou, no entanto, a evolução do brasileiro nos treinamentos.

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