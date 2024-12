Pep Guardiola e José Mourinho parecem querer reviver a velha rivalidade construída nos últimos 15 anos. A dupla, que protagonizou embates históricos na Espanha e na Inglaterra, voltou a se provocar em entrevistas coletivas separadas.

O técnico do Manchester City, questionado sobre a má fase e as provocações recentes que fez, foi comparado ao português, mas trouxe números para negar a similaridade e afirmou que tinha seis títulos de Premier League, o dobro do rival. O "Special One", conhecido por falas ásperas e incitantes, devolveu na quinta-feira (5).

Guardiola falou alguma coisa para mim ontem. Ele disse que ganhou seis troféus e eu só três (no Campeonato Inglês). Pelo menos eu ganhei todos de forma limpa. Se não for assim, prefiro não ganhar. Quando eu perco, parabenizo meu adversário porque ele foi melhor do que eu ali. Mas não quero vencer nada fazendo trapaças como ele, tendo 150 acusações de violações. Mourinho, sobre Pep Guardiola

As 150 - que, na verdade, são 115 - violações citadas por José fazem referências às investigações abertas pela Premier League contra o Manchester City. O clube é acusado de ter infringido as leis de rentabilidade e sustentabilidade da competição durante quase uma década, justamente no período de crescimento e investimentos feitos pelo City Group.

A má fase vivida pelos Cityzens gerou uma sequência de sete jogos sem vitória, o que irritou Guardiola. O técnico espanhol chegou com o rosto completamente arranhado em coletiva após o empate com o Feyenoord - sua equipe vencia por três gols e viu os neerlandeses buscarem o resultado na Champions -, alegando "querer sentir dor". Dias depois, em derrota para o Liverpool em Anfield, ouviu gritos de que seria "demitido pela manhã" por parte da torcida dos Reds e fez o número seis com as mãos, fazendo alusão aos troféus conquistados na liga local.

⚔️ Guardiola x Mourinho: como surgiu o embate?

Em 2008, o Barcelona estava à procura de um técnico, e o nome de Mourinho, então livre no mercado, ganhou força. Porém, a diretoria optou por um Guardiola ainda iniciando a carreira. Dois anos depois, com o português na Inter de Milão, ambos se encontraram na Champions e a equipe italiana eliminou os catalães em pleno Camp Nou, com uma cena de José correndo por todo o estádio para celebrar o avanço, que renderia o título europeu posteriormente.

Em julho de 2010, após a Tríplice Coroa com os Nerazzurri, o lusitano topou movimento ao Real Madrid. Enquanto Pep buscava a dominância com o Barcelona de Messi, Mourinho instaurou em Valdebebas um espírito brigador com Cristiano Ronaldo, e os dois fizeram clássicos quentes, com brigas, entradas duras, expulsões e jogos com gols e troféus em jogo. Três anos depois, sem alcançar o objetivo de título da Champions, o Special One foi demitido, colocando fim à trajetória na Espanha.

Além da calorosa rivalidade vivida entre os dois treinadores no futebol espanhol, ambos se reencontraram na Inglaterra entre 2016 e 2018, justamente em City x United. Porém, a postura da dupla foi mais cortês e empática, inclusive com elogios entre si nas coletivas, o que não era esperado pela imprensa local.

🔢 Retrospecto de Guardiola x Mourinho como treinadores

⚽ 25 jogos

🧑‍🦲 11 vitórias de Pep Guardiola

🟰 7 empates

1️⃣ 7 vitórias de José Mourinho