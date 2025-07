Brasileiro sonha com vaga no Real Madrid na semifinal do Mundial

Com a ausência de Huijsen, Éder Militão sonha com vaga no Real Madrid na semifinal do Mundial diante do PSG. Nas próximas horas, Xabi Alonso deve decidir quem irá formar dupla com Rüdiger, uma vez que o jovem espanhol foi expulso na vitória por 3 a 2 sobre o Borussia Dortmund e não estará à disposição.

Embora exista possibilidade para Militão entrar em campo, as chances do zagueiro brasileiro não devem ser consideradas altas. O atleta foi relacionado para um jogo pela primeira vez desde novembro de 2024 contra o Dortmund, nas quartas de final do Mundial.

No entanto, Militão permaneceu no banco de reservas durante os noventa minutos e ainda não fez uma partida oficial. Ainda assim, o brasileiro evoluiu nos treinos a ponto de se colocar entre os relacionados do Real Madrid em meio ao Mundial de Clubes.

Um dos pontos que joga a favor do defensor são as más atuações recentes de Raul Asencio, que é o principal "adversário" de Militão na busca pela vaga no time titular. Nos dois primeiros jogos do torneio, o espanhol cometeu falhas graves e não voltou ao 11 inicial.

A ausência de Huijsen é a única do Real Madrid para encarar o PSG, pela semifinal do Mundial, no MetLife Stadium, nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília). É um desfalque de peso, visto que o atleta vinha se destacando e era tido como um dos principais nomes da posição na competição e muito elogiado pela imprensa espanhola.

Em tese, Militão tem a "prioridade" para se tornar titular em relação a Asencio devido a qualidade do zagueiro brasileiro. Mas a questão que mais deve pesar na escolha de Xabi Alonso será física para encarar um duelo complicado diante do atual campeão da Champions League e com jogadores velozes e de muita força no ataque, como Dembélé, Kvaratschelia e Doué.

