Imprensa europeia analisa times brasileiros no Mundial de Clubes 2025

O sorteio do Mundial de Clubes de 2025, que colocou brasileiros e europeus frente a frente, repercutiu nos jornais do Velho Continente. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras enfrentarão equipes de diferentes países da Europa na fase de grupos, e a imprensa do outro lado do Atlântico analisou seus os adversários.

Botafogo: espanhóis e franceses demonstram respeito

O Glorioso irá encarar o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid na primeira fase do Mundial; o Seattle Sounders completa a chave. Na França, o tradicional jornal L'Équipe fez breve comentário sobre o time carioca após o sorteio e lembrou da parceria com o Lyon, clube também comandado por John Textor.

- Os parisienses enfrentarão o clube brasileiro mais famoso da França recentemente, o Botafogo, de propriedade da Eagle, mesma proprietária do Olympique Lyonnais - destacou o L'Équipe.

Por sua vez, o Marca, jornal da capital da Espanha, citou a trajetória do Botafogo nos últimos anos, da Série B até o título da Libertadores. Além disso, exaltou os principais jogadores do elenco alvinegro, mas destacou que alguns nomes podem deixar o clube.

Marlon Freitas ergue taça de campeão da Libertadores com o Botafogo (Foto: Alejandro PAGNI / AFP)

- O Atlético fechará com o Botafogo, último dos 32 times que conseguiu a passagem para o evento após se sagrar campeão da Libertadores pela primeira vez em sua história. Um clube que em 2020 disputou a Série B do Brasileiro e que, quatro anos depois, é uma das grandes potências do continente graças ao investimento feito por John Textor. Poucos clubes podem contar com jogadores do porte de Thiago Almada, Luiz Henrique ou Igor Jesus em seu elenco. Todos, internacionais com Argentina e Brasil - disse o Marca.

- Atual campeão da Copa Libertadores... e, com certeza, campeão do Brasileirão daqui a alguns dias. Uma temporada histórica... e um futuro no ar. Textor, o dono americano do clube, poderia vender (ou assim se especula) suas principais estrelas para acertar contas com outro de seus clubes: o francês Lyon. Talentos como Thiago Almada, campeão mundial do Catar com a Argentina, podem não chegar ao Mundial de Clubes de 2025 - concluiu.

Flamengo: reencontro entre Chelsea, Filipe Luís e David Luiz é destaque

O Flamengo terá o Chelsea como único adversário europeu no grupo D. Além de brasileiros e ingleses, o León, do México, e Espérance, da Tunísia, completam a chave. Na Terra da Rainha, o jornal The Athletic afirmou que o Rubro-Negro será o confronto mais difícil dos Blues na primeira fase do Mundial e destacou o reencontro com Filipe Luís e David Luiz, ex-jogadores do clube de Londres.

O Chelsea estará otimista sobre avançar na fase de grupos após enfrentar Flamengo, Club Leon e Esperance de Tunis. Enfrentar o Flamengo será seu teste mais difícil, já que a equipe ficou em terceiro lugar na tabela da Série A do Brasil neste ano, mas o Chelsea evitou os dois clubes que terminaram acima deles, Botafogo e Palmeiras - reportou o jornal.

Filipe Luis passou pelo Chelsea na temporada 2014/2015 (Foto: Divulgação / Chelsea)

- Também reunirá os Blues com os antigos defensores Filipe Luis (2014-15) e David Luiz (2011-14, 2016-19), que ganharam vários troféus em Stamford Bridge. Luis é o treinador principal, enquanto Luiz — vencedor da Liga dos Campeões com o Chelsea em 2012 — continua jogando aos 37 anos - completa o The Athletic.

Fluminense: alemães falam em 'duelo viável' para o Dortmund

O Fluminense enfrentará o Borussia Dortmund, atual vice-campeão da Champions League, pelo grupo F do Mundial. Ulsan HD, da Coreia do Sul, e Mamelodi Sundowns, da África do Sul, integram a chave. Na análise do jornal Bild, os Aurinegros terão um "duelo viável" contra o Tricolor. O diário destaca, ainda, que os clubes alemães "evitaram adversários mais difíceis".

- Duelo viável para o BVB! O Borussia Dortmund passou para o Grupo F e teve que jogar, entre outros, contra o clube brasileiro Fluminense - disse o Bild.

Malen comemora gol pelo Borussia Dortmund contra o Real Madrid (Foto: Jean Phillipe Marcou/AFP)

A dupla alemã é poupada de duelos difíceis contra o Real Madrid, o atual campeão ManCity ou o Paris Saint-Germain! Assim como um jogo contra o Inter Miami, clube do astro mundial Lionel Messi. O BVB enfrenta o clube brasileiro Fluminense no Grupo F. Também será contra o clube sul-coreano Ulsan HD e o completamente desconhecido representante sul-africano Mamelodi Sundowns - destacou.

Palmeiras: pouca repercussão, mas teve provocação

O Palmeiras foi o primeiro time sorteado no Mundial de Clubes de 2025 e é o cabeça de chave do grupo A, que conta com Porto, Al-Ahly e Inter Miami. Em Portugal, os principais jornais do país não deram tanta atenção para o confronto logo após o evento.

No entanto, o apresentador do canal oficial dos Dragões, Tiago Marques, falou sobre o Alviverde e afirmou que o clube "não tem Mundial". O português também citou o técnico Abel Ferreira e o jovem Estevão.

Estevão, do Palmeiras, na partida contra o Cruzeiro pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Há uma coisa que aqui em Portugal não se fala muito, mas que no Brasil se fala: o Palmeiras não tem Mundial. É uma forma de rivalidade dos outros clubes. De fato, não tem Mundial, tem 63 títulos. Está a procura desse título. Abel Ferreira é o treinador, e o jogador-chave é o Estevão, que já está vendido para o Chelsea - comentou Tiago.