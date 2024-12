Real Madrid planeja retorno de Vini Jr antes da decisão do Intercontinental

Fora de ação desde o dia 25 de novembro, o atacante Vini Jr, do Real Madrid, deve retornar antes da decisão da Copa Intercontinental. Segundo o jornal inglês "The Athletic", o camisa 7 tem chances de estar em campo na próxima terça-feira (10), quando o atual campeão europeu entra em campo pela Champions League para encarar a Atalanta.

continua após a publicidade

➡️ Mundial de Clubes 2025: veja grupos mais fortes segundo ranking da IFFHS

Inicialmente, quando sofreu a lesão no bíceps femoral da perna esquerda, avaliou-se que Vini Jr tinha risco de não voltar a jogar em 2025. Porém, posteriormente a data da final do Intercontinental, no próximo dia 18, acabou sendo colocada como provável dia da volta do brasileiro. Agora a previsão foi encurtada.

Como foi a lesão de Vini Jr no Real Madrid

O astro brasileiro atuou os 90 minutos do triunfo sobre o Leganés por 3 a 0 no dia 24 de novembro, mas se queixou de dores no vestiário, e após fazer exames no dia seguinte, teve como diagnóstico uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda. Na ocasião, o técnico Carlo Ancelotti chegou a tirar Mbappé nos últimos dez minutos de jogo, mas Vinicíus terminou a partida em campo.

continua após a publicidade

O problema físico ocorreu no primeiro jogo do camisa 7 com o Real Madrid após os duelos com a Seleção Brasileira na Data Fifa de novembro.

Por conta da lesão, Vini Jr esteve fora de embate em três disputas até aqui: na derrota para o Liverpool em Anfield, pela Liga dos Campeões, contra o Getafe e Athletic Bilbao, ambos por La Liga. Na última temporada, o craque sofreu com a mesma contusão em duas oportunidades, também em um momento onde o calendário estava apertado com jogos de Seleção Brasileira e de seu clube.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Real Madrid pode enfrentar o Botafogo na final da Copa Intercontinental

Campeão da Libertadores, o Botafogo pode conquistar o Campeonato Brasileiro esta semana e, a partir da próxima, inicia sua trajetória em busca do título da Copa Intercontinental. A competição deste ano será disputada no Qatar, e tem formato diferente daquele que o torcedor brasileiro se acostumou.

Assim, o Botafogo começa a disputa nas quartas de final da competição e encara o Pachuca, do México, detentor da Copa dos Campeões da Concacaf. A partida acontece no próximo dia 11, no Estádio 974, em Doha.

Caso supere os mexicanos, o Botafogo terá pela frente o Al Ahly, do Egito, campeão da Liga dos Campeões da África, que está na semifinal porque já venceu um dos playoffs do torneio. O jogo também está marcado para o 974, no dia 14 de dezembro.

A grande decisão acontece no dia 18, diante do Real Madrid, atual campeão europeu. A final da Copa Intercontinental será no Lusail, maior estádio do Qatar e palco da final da Copa do Mundo de 2022. A data da decisão também coincide com da final daquele Mundial.