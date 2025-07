Vidente faz previsão para PSG x Real Madrid no Mundial de Clubes

PSG e Real Madrid se enfrentam, nesta terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes. Para o confronto, o vidente Luiz Filho, do canal "Renascer das Cartas", do Youtube, previu que a equipe francesa tem mais possibilidades de classificação para a decisão do novo torneio da Fifa.

O tarólogo previu um confronto disputado entre as equipes. Apesar disso, Luiz Filho destacou que o PSG pode ser mais letal que o time espanhol. Uma arma que poderá ser crucial para o time parisiense é a rapidez, sendo os contra-ataques algo determinante.

Para o ladol do Real Madrid, o vidente previu um erro crucial. Ele afirmou que o fator individual das estrelas do time espanhol pode ser importante no confronto, mas que a equipe deverá ter que correr atrás do placar.

Em uma análise geral, Luiz Filho não descartou a possibilidade de prorrogação e pênalti. Para ele, o jogo poderá ser fechado e truncado. Um fator primordial para a construção da vitória no confronto será a consciência de usar a intensidade ao próprio favor durante e o aproveitamento das chances criadas nos 90 minutos.

PSG x Real Madrid

O confronto entre as equipes europeias dará a vaga para a final da primeira Copa do Mundo de Clubes. PSG e Real Madrid se enfrentam nesta quarta-feira (9), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.

O clube espanhol alcançou a semifinal do torneio após se classificar contra o Borussia Dortmund e Juventus, respectivamente nas oitavas e quartas de final. Já o PSG, elimou o Inter Miami e Bayern de Munique nas fases anteriores.

O vencedor do confronto irá enfrentar o Chelsea, que venceu o Fluminense, na última terça-feira (8), na decisão do torneio. A final está marcada para o próximo domingo (13), também no MetLife Stadium, às 16h (de Brasília).