Técnico do Liverpool ironiza investigação contra o Manchester City

Arne Slot, técnico do Liverpool, parece estar prorrogando o clássico contra o Manchester City para além das quatro linhas. Depois da vitória por 2 a 0 conquistada no final de semana, pela Premier League, o comandante dos Reds deu uma provocada em tom de brincadeira nos rivais.

Questionado sobre a situação contratual de Mohamed Salah, o neerlandês ironizou as investigações realizadas contra os Sky Blues por conta de violações das regras do Fair Play Financeiro da liga local. Salah tem contrato com a equipe expirando ao final da temporada, e disse que esse pode ter sido seu último clássico com o time de Pep Guardiola em Anfield.

- Talvez Mo saiba mais sobre as 115 violações do que eu, e ele talvez espere que eles não estejam na Premier League na próxima temporada (risos). Eu espero que eles estejam. Mas a resposta será sempre a mesma. Não é meu lugar falar sobre o contrato dele. Foi uma brincadeira, eu repito: uma brincadeira - falou Slot.

As investigações contra os Cityzens tiveram início nas últimas semanas e devem durar até o início de 2024. Confira abaixo a lista de irregularidades das quais o clube é acusado de ter cometido:

💰 54 casos de ocultação da situação financeira precisa do clube, entre 2009-10 e 2017-18;

💰 35 casos de falta de cooperação com investigações da liga, entre 2018 e 2023;

💰 14 casos de ocultação de informações sobre pagamentos a atletas e técnicos, entre 2009-10 e 2017-18;

💰 7 casos de quebra das regras do Fair Play Financeiro da Premier League, entre 2015 e 2018;

💰 5 casos de quebra das regras do Fair Play Financeiro da Uefa, entre 2013 e 2018.

Arne Slot conduziu o Liverpool à vitória sobre o City no final de semana (Foto: Paul Ellis/AFP)

No clássico diante do Manchester, o Liverpool teve grande atuação e venceu por 2 a 0. Na primeira etapa, Cody Gakpo abriu o placar com grande passe de Salah, que no segundo tempo, marcou de pênalti e fechou a conta, garantindo mais três pontos aos Reds. Agora, os comandados de Arne Slot têm 34 pontos, enquanto os Cityzens, com 23, ocupam apenas a quinta colocação.

