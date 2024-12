O Mamelodi Sundowns, time que caiu no grupo do Fluminense após sorteio do Mundial de Clubes 2025, tem uma ligação especial com o Brasil. A equipe da África do Sul é apelidada de "The Brazilians" por suas cores que remetem à Seleção Brasileira, e também por adotar um estilo de jogo inspirado no futebol brasileiro.

Com mais de 60 anos de história, o Mamelodi ganhou destaque no continente africano a partir da década de 2000 e, nos últimos anos, deixou para trás gigantes do país como Orlando Pirates e Kaizer Chiefs. São sete títulos seguidos na África do Sul - e a liderança na atual temporada -, que colocaram o time em uma posição confortável para também se garantir no Mundial via ranking da CAF.

Brasileiros do Mamelodi Sundowns

A Champions Africana, conquistada em 2016, tem sido o objetivo não alcançado nos últimos anos. Os representantes brasileiros do plantel são o meia Lucas Ribeiro, ex-Moto Club-MA, e o atacante Arthur Sales, que foi da base do Vasco, e os times da América do Sul não se podem dar o luxo de achar que somente o estereótipo da força física e da velocidade são o trunfo, já que a qualidade tática também faz parte do dialeto dos Bafana baStyle. Na temporada passada, Lucas Ribeiro foi artilheiro do campeonato sul-africano com 15 gols.