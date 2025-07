PSG x Real Madrid: reencontro após briga e polêmicas esquenta semifinal

Real Madrid e PSG fazem um dos duelos mais aguardados do Mundial de Clubes da Fifa na tarde desta quarta-feira (9). O duelo, além do peso de uma semifinal de competição interacional, marca o reencontro da torcida francesa com o atacante Kylian Mbappé, ex-jogador do time parisiense.

E o primeiro confronto entre Mbappé e PSG reforça um cenário de desafeto criado por parte dos fanáticos franceses com o ex-craque do clube e ídolo campeão do mundo com a seleção francesa. A reportagem do Lance! esteve em Paris no começo da disputa do Mundial e ouviu de torcedores que nomes como Neymar e Messi são mais lembrados que o próprio camisa 9 do Real Madrid.

- Sou um grande fã do Neymar. Gostaria de tê-lo de volta. Ele apenas saiu do clube, não faz como Mbappé que disse coisas péssimas sobre o clube, afirmou que precisa sair para ganhar a Europa… e olha o que aconteceu - destacou Vitor, torcedor do PSG, à reportagem, enquanto usava uma camisa do clube com o nome e número do atacante brasileiro.

Torcedores do PSG com a camisa do Neymar (Foto: Vinicius Harfush/Lance!)

A fala de Mbappé que repercutiu mal entre os torcedores do Paris Saint-Germain era de que ele precisaria sair da França para conquistar grandes títulos no futebol, como a Liga dos Campeões. Coincidentemente, o clube francês foi o grande campeão da atual temporada da competição europeia.

Mas essa foi apenas uma das polêmicas envolvendo Mbappé, PSG e a torcida do clube ao longo das sete temporadas jogadas em Paris. A coleção de problemas passa por desentendimentos com Neymar, como a disputa de quem deveria cobrar os pênaltis e, anos mais tarde, uma possível declaração de que o camisa 10 deveria deixar o Paris, o que tornou o clima no vestiário ainda mais complicado.

Além disso, não poupou críticas à gestão do clube, comandada por Nasser Al-Khelaifi, quando disse que se sentiu "traído" após o PSG não cumprir com acordos em um dos seus acordos de renovação. Outra crítica da torcida são algumas atitudes consideradas muito individualistas, como a recusa de participar de campanhas publicitárias do próprio clube por não estar previsto em acordo, além da declaração da ausência de títulos no elenco.

Mbappé marcou mais de 250 gols com a camisa do PSG. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Elenco do PSG não vai facilitar

O contexto de falta de empatia dos dois lados entre Mbappé e PSG coloca um tempero a mais no confronto de logo mais. O próprio elenco do Paris afirmou que não criar um clima amistoso com o ex-companheiro e não vai "entregar presentes" para o atacante.

Zaire-Emery, jovem atacante do PSG, destacou em entrevista pré-jogo contra o Real Madrid que é um grande amigo de Kylian Mbappé, mas que isso não será levado em consideração no momento que os clubes entrarem em campo para se enfrentar pela semifinal do Mundial.

- Ele é um grande amigo. Tínhamos conversado sobre isso na seleção francesa. Ele tem grandes amigos no elenco, mas não vão lhe dar presentes e todos vão defender suas cores - disse o jogador.

O volante Fabian Ruiz foi na mesma linha, destacando que Mbappé fez muito pelo time francês, foi um prazer jogar com ele e que desejaria boa sorte em todas as ocasiões, menos no confronto no MetLife Stadium, em Nova Jersey, palco da semifinal.

- Sabemos da grande qualidade do Mbappé, da importância que ele tem para o Real Madrid. Ele fez muito por nós, foi um prazer poder jogar com ele. Sempre lhe desejarei o melhor, exceto amanhã (quarta-feira), se jogarmos contra ele. Não sabemos quem jogará, mas sabemos que, seja quem for, é um grande time com jogadores de qualidade.

Apesar das inúmeras críticas, a próprio torcida do PSG sabe reconhecer a qualidade técnica do craque. Vitor, o mesmo torcedor que declarou ao Lance! que prefere Neymar em comparação a Mbappé, também disse que o campeão mundial foi o melhor nome que viu jogando com a camisa do Paris, mais do que Neymar e Messi.

-Não tenho dúvida que Mbappé foi o melhor jogador que já vestiu a camisa do PSG tecnicamente falando, mas esse comportamento dele faz com que a gente não queira ele de volta aqui. Não sinto falta, nada mesmo - completou.