Qual é o grupo mais forte do Mundial de Clubes 2025? E o mais fraco? A discussão tomou conta dos torcedores e das redes sociais tão logo a Fifa definiu as chaves da competição, na tarde dessa quinta-feira (5), mas em geral ela se baseou em critérios subjetivos. Afinal, muitas das equipes nunca se enfrentaram, e muito provavelmente os times passarão por mudanças nos planteis até que a competição se inicie, em 15 de junho do próximo ano.

Ainda assim, é possível comparar os grupos com base em critérios objetivos, como o ranking de clubes da Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS, na sigla em inglês).

A entidade foi fundada em 1984 e, desde 1991, divulga um ranking anual com base nos resultados da temporada anterior. O levantamento mais recente se refere à temporada 2023/2024, e foi divulgado em setembro. Por isso, não inclui os resultados registrados nos últimos meses, o que impacta sobretudo os clubes sul-americanos, já que a Libertadores encerrou apenas no sábado passado, e o Brasileirão ainda está em disputa.

Grupo do Real tem a maior pontuação; do Flamengo, a menor

Cabeça de chave do Grupo H no Mundial de Clubes 2025, o Real Madrid lidera o ranking da IFFHS com 403 pontos. Somadas, as outras três equipes do grupo chegam a 432,25 pontos. Assim, ao mesmo tempo em que tem a maior pontuação entre todas as chaves da competição (835,25), o grupo do atual campeão da Uefa Champions League é o mais fácil para um cabeça de chave.

Como já era esperado, o Grupo B, do Botafogo, é o que reúne mais equipes na parte de cima do ranking da IFFHS. O time carioca ocupa a 16º posição, e vai disputar uma das duas vagas nas oitavas do Mundial com o Paris Saint-Germain (11º), Atlético de Madrid (6º) e Seattle Sounders (que é apenas o 460º no levantamento). Os quatro clubes somam 798,5 pontos.

Entre os demais clubes brasileiros no Mundial de Clubes 2025, o Flamengo (Grupo D) está na chave com soma de pontos mais baixa: 480,75 pontos. Um dos adversários, o León, nem sequer aparece entre os 500 primeiros e, por isso, não tem pontuação exibida no ranking da IFFHS. O Grupo F, do Fluminense, soma 746 pontos. Cabeça de chave, o Palmeiras está no Grupo A, cujos integrantes somam 727,25 pontos.

Mundial de Clubes 2025 - Ranking IFFHS

Grupo A

Palmeiras (21º) - 229 pts

Porto (34º) - 196 pts

Al Ahly (14º) - 239 pts

Inter Miami (383º) - 63,25 pts

Grupo B

Paris Saint-Germain (11º) - 246 pts

Atlético de Madrid (6º) - 266 pts

Botafogo (16º) - 231 pts

Seattle Sounders (460º) - 55,25 pts

Grupo C

Bayern de Munique (8º) - 256 pts

Auckland City (392º) - 62,75 pts

Boca Juniors (44º) - 186,5 pts

Benfica (28º) - 209 pts

Grupo D

Flamengo (16º) 231 pts

Espérance (155º) - 110,75 pts

Chelsea (98º) - 139 pts

León - Não aparece no ranking

Grupo E

River Plate (27º) - 213 pts

Urawa Red Diamonds (235º) - 85,25 pts

Monterrey (106º) - 134,75 pts

Internazionale (9º) - 254 pts

Grupo F

Fluminense (19º) - 230 pts

Borussia Dortmund (7º) - 264 pts

Ulsan (79º) - 153 pts

Mamelodi Sundowns (185º) - 99 pts

Grupo G

Manchester City (2º) - 368 pts

Wydad Casablanca (267º) - 79,75 pts

Al Ain (127º) - 121,75 pts

Juventus (45º) - 186 pts

Grupo H

Real Madrid (1º) - 403 pts

Al Hilal (45º) - 186 pts

Pachuca (127º) - 121,75 pts

FC Salzburg (123º) - 124,5 pts