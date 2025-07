Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (9), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são as partidas da fase preliminar da Champions League, da Eurocopa Feminina, da semifinal do Mundial de Clubes, da Copa do Nordeste e entre outros mais.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 9 de julho de 2025)

Mundial de Clubes (semifinais)

PSG x Real Madrid – 16h – DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Jogos de hoje: o PSG, do zagueiro Marquinhos, enfrenta o Real Madrid na semifinal do Mundial de Clubes (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Eurocopa Feminina

Inglaterra (F) x Holanda (F) – 13h – CazéTV

França (F) x País de Gales (F) – 16h – CazéTV

Champions League (fase preliminar)

Ludogorets x Dínamo de Kiev – 14h30 – Canal GOAT

Copa Paulista

Botafogo-SP x Itapirense – 15h – Paulistão (YouTube)

Monte Azul x Noroeste – 15h – Paulistão (YouTube)

Brasileirão sub-17

Santos sub-17 x Fluminense sub-17 – 15h – Santos TV (YouTube)

Copa do Nordeste (quartas)

CSA x Ferroviário – 19h – Premiere e Disney+

Bahia x Fortaleza – 21h30 – SBT Nordeste, ESPN, Disney+ e Premiere

Sport x Ceará – 21h30 – SBT Nordeste e Premiere

Campeonato Paulista Feminino

Taubaté (F) x Santos (F) – 19h – UOL Play

MLS

New England Revolution x Inter Miami – 20h30 – Apple TV

Los Angeles FC x Colorado Rapids – 23h30 – Apple TV

Brasileirão sub-20

Palmeiras sub-20 x São Paulo sub-20 – 21h – Sportv

