O PSG se apega à mística de um velho regulamento moral e não existente no papel para o duelo com o Real Madrid, pelo Mundial de Clubes. Achraf Hakimi, que viveu temporada notável pelo clube, aparece como uma das esperanças de referência para o confronto desta quarta-feira (9).

continua após a publicidade

➡️ Real Madrid tem imprevisto por conta de tempestade antes de jogo no Mundial

O lateral-direito foi jogador merengue no início de sua trajetória, mas se viu sem espaço e oportunidades sob o comando de Zinédine Zidane, e foi negociado com o Borussia Dortmund. Depois de passagem pela Inter de Milão, chegou ao Paris em 2021, e com Luis Enrique, virou peça letal no ataque.

O desejo de aplicar a famigerada "Lei do Ex" é latente para o camisa 2. Hakimi vive sua temporada mais destacada na parte ofensiva, com 11 gols e 12 assistências em 53 jogos, incluindo duas bolas na rede durante o Mundial, frente a Seattle Sounders e Inter Miami.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na primeira semifinal, a lei também apareceu. João Pedro, formado em Xerém, fez os dois tentos da vitória do Chelsea sobre o Fluminense, findando o conto de fadas de seu ex-clube nos Estados Unidos e garantindo aos Blues uma vaga na decisão.

continua após a publicidade

Frente ao Real, porém, Achraf nunca balançou o véu de noiva. São quatro jogos, dois por Inter e dois por PSG, e em todos, o atleta passou em branco. Porém, mesmo com retrospecto negativo, seu momento é um exemplo do projeto de Luis Enrique, conduzindo todo o elenco a uma evolução que já resultou, por exemplo, na Tríplice Coroa, com títulos da Ligue 1, da Copa da França e da Champions.

Hakimi (esq.) já anotou dois gols pelo PSG no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

🔙 PSG reencontra Mbappé no Mundial de Clubes

O alerta da Lei do Ex é aceso também do outro lado com Kylian Mbappé. Depois de sete anos na capital francesa, o camisa 7 escolheu deixar o clube de graça para se juntar ao Real Madrid, e reencontra o Paris Saint-Germain pela primeira vez desde sua saída. Entretanto, uma gastroenterite aguda o tirou da fase de grupos do Mundial, e nas oitavas, poucos minutos foram concedidos, o que torna menos provável sua titularidade no duelo. O substituto, Gonzalo García, é um dos artilheiros do torneio, com quatro gols em cinco jogos.

🗺️ O que você precisa saber sobre a reta final do Mundial?

O adversário do Chelsea na decisão intercontinental será definido nesta quarta-feira (9). PSG e Real Madrid fazem aguardado duelo às 16h (de Brasília) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA). A decisão acontecerá no mesmo palco e horário, mas no domingo (13).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.