Hoje ele é o algoz que tirou do Fluminense o sonho do título mundial. Curiosamente, o mesmo João Pedro, autor dos dois gols do Chelsea na vitória por 2 a 0, já viveu um "batismo" que ele mesmo define como traumático em seu início no clube tricolor. A história do dia em que teve a cabeça raspada à força foi relembrada pelo jogador, em tom de resenha, em uma entrevista antiga ao Charla Podcast.

continua após a publicidade

A lembrança bem-humorada mostra um lado diferente do jogador que se tornou o carrasco do ex-clube na semifinal do Mundial.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

A 'maldade' dos veteranos

Em tom de resenha, João Pedro contou que, ao subir para o time profissional, já sabia que o trote de ter a cabeça raspada era uma tradição. Ele e seu companheiro de quarto, Marcos Paulo, tentaram se proteger.

— A gente já sabia da maldade dos caras, a gente trancou a porta — disse, aos risos.

O plano, no entanto, foi frustrado pela esperteza de Paulo Henrique Ganso, um dos líderes do elenco na época.

— O Ganso, esperto, foi lá embaixo [na recepção] e falou: 'eu perdi o cartão do meu quarto'. Na hora que eu fui ver, tinham seis caras no meu quarto. O Marcos Paulo se trancou no banheiro e eu fiquei sozinho. Rodei! — brincou João Pedro.

continua após a publicidade

(Ronaldo Oliveira/Photo Premium/Lancepress!)

'Fui pro jogo boladão'

Apesar de contar a história com bom humor hoje em dia, a reação na hora foi de pura irritação. O jovem atacante não gostou da brincadeira e ameaçou não entrar em campo.

— Liguei pro presidente, falei que não ia jogar. Liguei pro meu empresário. Fui pro jogo boladão, no vestiário não falei com ninguém — relembrou.

continua após a publicidade

Anos depois, o destino colocou o "Cria de Xerém" frente a frente com o clube formador, e o mesmo garoto que um dia foi alvo da "resenha" dos mais velhos foi o responsável por decidir o jogo e eliminar o Fluminense do Mundial de Clubes.