Mbappé reencontra o PSG em meio a polêmica judicial

Real Madrid e PSG decidem a segunda semifinal do Mundial de Clubes nesta quarta-feira (9), às 16h (horário de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e o confronto terá um enredo interessante para Kylian Mbappé. O atacante merengue enfrentará seu ex-clube pela primeira vez desde a saída polêmica há um ano e é um personagem em potencial para a grande decisão.

Mbappé comemora gol em Real Madrid x City, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League (Foto: Javier Soriano/AFP)

Além de toda conturbação gerada por sua decisão de acertar com o Real Madrid à custo zero, Mbappé moveu um processo na justiça contra o PSG, alegando "extorsão e assédio moral" diante da pressão que sofreu em seus últimos meses no clube. Entretanto, a acusação foi retirada pelo jogador às vésperas do reencontro em campo. Mesmo assim, existe outra denúncia em aberto referente à bônus e salários não pagos ao atleta, com valores chegando a casa dos 55 milhões de euros (R$ 351,2 milhões na cotação atual). Toda a situação extracampo apimenta ainda mais o duelo decisivo.

Números de Mbappé desde a saída do PSG

Desde que deixou o PSG, Kylian Mbappé até oscilou no início de sua temporada de estreia no Real Madrid, mas as estatísticas absolutas são incríveis e demonstram o protagonismo do camisa 9 no novo clube, ofuscando até Vini Jr. O francês totaliza, até então, 60 partidas no período em questão, com 46 gols marcados e seis assistências distribuídas. Destes 46, 31 tentos foram no Campeonato Espanhol, sagrando-se assim o artilheiro da edição 2024/25 e vencedor da Chuteira de Ouro europeia.

Neste Mundial de Clubes, o jogador atuou em apenas duas oportunidades devido a uma gastroenterite severa, que o levou até a uma internação. A semifinal tende a ser seu primeiro jogo como titular no torneio.