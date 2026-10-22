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Monaco de Filipe Luís atropela Freiburg na Conference League

Equipe francesa chegou aos seis pontos na competição europeia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/10/2026 17:59
Atualizado há 0 minutos
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Monaco x Freiburg
Monaco venceu o Freiburg por 3 a 0 (Foto: Divulgação)

O Monaco venceu o Freiburg por 3 a 0 nesta quinta-feira (22), no Stade Louis-II, em Mônaco, pela segunda rodada da fase de liga da UEFA Conference League 2026/2027. Com um golaço de Brunner, além de gols de Camara e Ansu Fati, a equipe comandada por Filipe Luís garantiu mais três pontos na competição, mesmo diante da pressão dos alemães na segunda etapa.

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Como foi o jogo?

O Monaco teve mais posse de bola no primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar o controle em chances claras. A vantagem veio nos instantes finais da etapa inicial, quando Brunner recebeu passe de Diop, aplicou um chapéu no marcador, disparou em velocidade e finalizou forte com a perna esquerda para abrir o placar. Foi o segundo gol do atacante em dois jogos na Conference League.

Na volta do intervalo, o Freiburg aumentou a presença no ataque e passou a ter mais a bola. A equipe alemã cobrou nove escanteios e finalizou nove vezes apenas no segundo tempo, mas não conseguiu superar a defesa adversária.

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Mesmo sob pressão, o Monaco foi mais eficiente nas oportunidades que teve. Já perto do fim, Ansu Fati recebeu em contra-ataque e bateu forte para a defesa de Backhaus. No rebote, Camara apareceu para ampliar a vantagem dos mandantes.

Nos acréscimos, o time de Filipe Luís voltou a explorar os espaços deixados pelo Freiburg. Ansu Fati recebeu, girou e finalizou de esquerda para marcar um belo gol e fechar o placar em 3 a 0.

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Com a vitória, o Monaco chega a seis pontos após duas rodadas da competição. Antes da partida, as duas equipes tinham três pontos: os franceses haviam vencido o CSKA Sofia por 2 a 1, fora de casa, enquanto o Freiburg superou o Jablonec por 3 a 2, na Alemanha.

Filipe Luís Monaco em campo, vestindo preto, em estádio
Filipe Luis, técnico do Monaco (Foto: Divulgação)

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