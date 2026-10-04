Modric desabafa após 7 a 0 da Inglaterra: 'Sinto vergonha'

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A goleada sofrida por 7 a 0 diante da Inglaterra, no Estádio Rujevica, em Rijeka, provocou forte reação do capitão Luka Modric. O meio-campista de 41 anos classificou a atuação da Seleção Croata no confronto válido pela terceira rodada do Grupo A3 da Liga das Nações como inaceitável.

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Titular na partida deste sábado (3), o veterano permaneceu em campo até os 12 minutos da etapa complementar, sendo substituído por Kristijan Jakic logo após o quinto tento inglês. O resultado elástico veio na sequência de outro revés pesado da equipe, que havia sido derrotada por 4 a 1 pela Espanha na rodada anterior do torneio continental.

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O Luka Modric afirma sentir vergonha pela primeira vez em duas décadas defendendo a Croácia (Foto: Marko Perkov / AFP)

— É difícil encontrar uma explicação para uma atuação como essa, sem vencer duelos, sem faltas, sem agressividade. Em 20 anos que estou aqui, é a primeira vez que eu sinto vergonha depois de um jogo — afirmou o meio-campista.

A derrota abalou a reputação construída pela geração croata nos últimos anos no cenário mundial. Modric reconheceu a superioridade do adversário no momento atual, mas reprovou a postura apresentada em campo durante os 90 minutos.

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— Você pode perder, porque neste momento eles são melhores. Mas perder assim e arruinar a reputação que construímos nos últimos anos é inaceitável. Eu estou muito envergonhado — completou o capitão, ressaltando ainda a sensação de desvantagem numérica dentro da partida: — A sensação era de que tínhamos quatro ou cinco jogadores a menos. Foi uma noite catastrófica.

Com três pontos conquistados e ocupando a terceira colocação do Grupo A3, a Croácia tenta reverter a sequência negativa na próxima terça-feira (6). A equipe recebe a Espanha no Estádio Poljud, em Split, pela quarta rodada da competição, com a necessidade de um resultado positivo para afastar a crise.