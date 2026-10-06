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Messi é presenteado pelo capitão do Benim antes de despedida

Sessi D'Almeida entregou ao craque uma miniatura do Monumento das Amazonas

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 22:05
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Benim Messi
Capitão da Seleção de Benim presenteia Messi (Foto: Reprodução)

No jogo de despedida de Lionel Messi pela seleção da Argentina, o craque recebeu uma homenagem antes da bola rolar contra o Benim nesta terça-feira (6). Durante o protocolo que antecedeu o amistoso, o capitão da equipe africana, Sessi D'Almeida, entregou ao camisa 10 uma miniatura do Monumento das Amazonas.

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A entrega aconteceu durante o cara ou coroa, momentos antes do apito inicial. A estátua representa um dos principais monumentos de Cotonou, capital do Benim, e foi entregue a Messi como forma de homenagem.

O que representa o presente recebido por Messi?

O Monumento das Amazonas tem 30 metros de altura e fica em Cotonou. A obra faz referência às Amazonas do Daomé, exército formado exclusivamente por mulheres que atuou na proteção do antigo Reino do Daomé.

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O Reino do Daomé existiu aproximadamente entre os anos 1600 e 1900, em uma região que atualmente corresponde ao território do Benim. A estátua, portanto, representa um episódio da história do país africano.

Além da miniatura, o capitão do Benim também entregou uma carta a Messi antes do início da partida.

Benim Messi
Capitão da Seleção de Benim presenteia Messi (Foto: Reprodução)

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