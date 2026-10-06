O Monumental de Núñez será o palco da despedida de Lionel Messi da seleção argentina nesta terça-feira (6), contra o Benim. Mais do que receber o último jogo do camisa 10 em território argentino, o estádio do River Plate reúne alguns dos capítulos mais importantes da trajetória do craque pela Albiceleste, desde sua primeira partida diante da torcida do país até as celebrações dos títulos conquistados.

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Messi disputou 28 jogos pela Argentina no Monumental e nunca perdeu. São 22 vitórias, seis empates e 19 gols, número que faz do estádio o local em que mais vezes balançou as redes pela seleção em solo argentino. O primeiro gol veio em 2008, contra o Uruguai, e a conta ganhou capítulos marcantes nos anos seguintes.

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Do primeiro jogo ao primeiro gol

A relação de Messi com o Monumental começou em 9 de outubro de 2005, quando o então jovem de 18 anos disputou sua primeira partida pela seleção principal em território argentino. Com a camisa 19, o atacante foi titular na vitória por 2 a 0 sobre o Peru, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006.

Três anos depois, o estádio voltou a fazer parte de um momento importante da carreira do argentino. Em 11 de outubro de 2008, Messi marcou pela primeira vez com a seleção no país. O gol de cabeça abriu caminho para a vitória por 2 a 1 sobre o Uruguai, também pelas Eliminatórias.

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Aquele gol deu início a uma sequência que transformaria o Monumental no estádio argentino em que Messi mais marcou pela Albiceleste. Ao todo, foram 19 gols no local.

Entre as atuações que ajudaram a construir essa história está a vitória por 4 a 1 sobre a Espanha, em 2010. Messi marcou um dos gols contra a então campeã mundial, em uma partida que reuniu uma das grandes seleções da época e o argentino já consolidado como estrela internacional.

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As noites mais marcantes de Messi no Monumental

Uma das apresentações mais simbólicas aconteceu em 9 de setembro de 2021, contra a Bolívia. Messi marcou os três gols da vitória por 3 a 0 e chegou a 79 pela Argentina, ultrapassando Pelé como maior artilheiro da história das seleções sul-americanas naquele momento.

A noite também marcou o reencontro da seleção com o público argentino após as restrições provocadas pela pandemia. Além disso, foi a primeira partida de Messi em casa depois da conquista da Copa América de 2021. Após o jogo, o capitão e os companheiros apresentaram o troféu aos torcedores.

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Em março de 2023, o Monumental recebeu novamente a Argentina depois de uma conquista histórica. Três meses após o título mundial no Catar, os campeões do mundo enfrentaram o Panamá. Messi marcou de falta o segundo gol da vitória por 2 a 0 e participou da primeira grande celebração do título diante dos argentinos.

Projeção do River Plate para o novo Monumental de Núnez, em Buenos Aires (Foto: Divulgação / River Plate)

A relação com o estádio ainda ganhou novos capítulos nos anos seguintes. Em 15 de outubro de 2024, Messi marcou três vezes na goleada por 6 a 0 sobre a Bolívia. Já em setembro de 2025, anotou dois gols no triunfo por 3 a 0 sobre a Venezuela, em sua última partida de Eliminatórias como mandante pela Argentina.

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Com isso, o registro de Messi no estádio chegou a 28 partidas, 22 vitórias, seis empates, nenhuma derrota e 19 gols.

Um estádio que também virou parte da história da seleção

A importância do Monumental para a Argentina ultrapassa a trajetória de Messi. Inaugurado em 1938, o estádio é a casa do River Plate e recebeu alguns dos principais acontecimentos esportivos do país. Em 1978, por exemplo, foi o palco da final da Copa do Mundo, quando a Argentina venceu a Holanda por 3 a 1 e conquistou seu primeiro título mundial.

O local também recebeu a seleção em outros momentos importantes, incluindo a celebração do título da Copa do Mundo de 2022. No amistoso contra o Panamá, em 2023, mais de 80 mil torcedores acompanharam a apresentação dos campeões.

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Atualmente, o Monumental tem capacidade para 85.018 pessoas e está no centro de um projeto de ampliação que prevê chegar a 101 mil espectadores, além da cobertura completa do estádio.

A relação entre Messi e o River também ganhou um gesto especial em 2023, quando o clube presenteou o jogador e sua família com um palco vitalício no estádio, localizado na plateia média San Martín e personalizado com imagens do capitão levantando a Copa do Mundo.

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O próprio Lionel Scaloni já destacou a capacidade do Monumental ao explicar por que a seleção também leva partidas para outras regiões da Argentina.

– Vamos tentar jogar no interior, todo mundo merece ver a seleção. O que acontece é que no campo do River entra muita gente, né – afirmou o treinador.

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Agora, o estádio que recebeu o primeiro jogo de Messi diante da torcida argentina, seu primeiro gol no país, grandes atuações e celebrações de títulos será novamente o cenário do camisa 10. Nesta terça-feira (6), contra o Benim, o Monumental receberá o último jogo de Messi pela Argentina em território argentino.

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