Aniversariante do dia, Messi segue invicto contra brasileiros; veja retrospecto

O empate entre Palmeiras e Inter Miami em 2 a 2, na última segunda-feira (23), manteve uma escrita de Lionel Messi. Atuando há mais de duas décadas no futebol, o argentino, que faz 38 anos nesta terça, nunca perdeu para um clube brasileiro. Além do empate no Mundial de 2025, o craque soma outras três vitórias diante de equipes do Brasil, tendo balançado a rede quatro vezes.

A primeira vítima brasileira de Messi foi o Santos de Neymar, em 2011, na final do antigo Mundial de Clubes, quando o Barcelona goleou o Peixe por 4 a 0. O argentino, então, com 24 anos, abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo e fechou a goleada aos 37 da etapa final.

Messi e Neymar em 2011, no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão <br>(Foto: Yuriko Nakao/Arquivo Lance!)

O reencontro entre os clubes aconteceu dois anos depois, em 2013. Messi participou de uma goleada histórica do Barcelona contra o Santos, o time catalão aplicou um simbólico 8 a 0 no Peixe, no torneio amistoso "Joan Gamper". O camisa 10 argentino foi o autor do primeiro gol da partida, que ocorreu após a venda de Neymar ao gigante europeu.

Neymar, Messi e time do Barcelona comemoram um dos oito gols contra o Santos<br> (Foto: AFP)

Em 2017, a Chapecoense foi o último adversário brasileiro de Messi, novamente pelo troféu Joan Gamper. No Camp Nou, o Barcelona, que jogou com força máxima, recebeu a equipe de Chapecó para um gesto de solidariedade às vítimas da tragédia de Medellín. Barcelona venceu por 5 a 0, o argentino marcou o terceiro gol da goleada.

Messi posa ao lado de jogadores da Chapecoense (Foto: JOSEP LAGO / AFP)

Derrota de Messi "evitada" por lesão

O que poderia ter sido a púnica derrota de Messi para um time brasileiro na história foi evitada por conta de uma lesão sofrida pelo do argentino. Uma contusão no quinto metatarso de pé esquerdo tirou o jogador da decisão do antigo Mundial de Clubes da FIFA, em 2006, entre Barcelona e Internacional. Naquela ocasião, a equipe gaúcha venceu o time catalão por 1 a 0 e conquistou, de forma inédita, o torneio.

