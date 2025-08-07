menu hamburguer
Destaque da Premier League pode ser companheiro de CR7; veja

Atacante pode formar dupla com CR7 na Arábia Saudita

Jorge Jesus observa Cristiano Ronaldo em treino do Al-Nassr
imagem cameraJorge Jesus observa Cristiano Ronaldo em treino do Al-Nassr (Foto: Divulgação)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
17:17
  • Matéria
  • Mais Notícias
Al-Nassr demonstra interesse em Yoane Wissa do Brentford
Brentford exige 50 milhões de libras para negociação
Newcastle apresentou oferta de 25 milhões de libras
Wissa teve destaque com 20 gols em 38 jogos na última temporada
Al-Nassr está disposto a arcar com o valor exigido
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O Al-Nassr segue ativo no mercado para atender às exigência de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, e identificou um novo alvo para o ataque. De acordo com o jornal "L'Equipe", o time de CR7 demonstrou interesse por Yoane Wissa, ponta-esquerda do Brentford. O congolês de 28 anos foi um grande destaque dos Bees na última temporada da Premier League e não deve permanecer no clube.

Yoane Wissa chegou a abandonar a pré-temporada do Brentford, no dia 21 de julho, durante a concentração em Portugal. Mas retornou aos treinos na última quarta-feira (6) ainda à espera de um desfecho com clubes interessados. O Newcastle foi o primeiro a demonstrar interesse, porém existe um impasse em relação às cifras do negócio. O Arsenal e o Al-Nassr seriam os mais novos concorrentes, com o clube saudita pronto para atender as demandas dos Bees.

O Newcastle apresentou uma oferta estimada em 25 milhões de libras (R$ 182,2 milhões na cotação atual). No entanto, o Brentford recusou de imediato, exigindo valor próximo aos 50 milhões libras (R$ 364,4 milhões) para vender o atacante. O jornal francês indica que o Al-Nassr estaria disposto a arcar com este montante por Wissa.

Alvo do Newcastle, Wissa em ação pelo Brentford (Foto: Reprodução/Brentford)
Alvo do Al-Nassr, Wissa em ação pelo Brentford (Foto: Reprodução/Brentford)

Desempenho de Wissa em 2024/25

Yoane Wissa foi identificado como um alvo em potencial para o ataque do Al-Nassr diante da sua temporada goleadora pelo Brentford em 2024/25. O congolês marcou 20 gols em 38 jogos por todas as competições, sendo que 19 desses tentos foram na Premier League, colocando-o em sexto na classificação de artilheiros da edição passada. Wissa chegaria a um setor ofensivo que já conta com Cristiano Ronaldo, Mané e João Félix.

