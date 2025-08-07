Destaque da Premier League pode ser companheiro de CR7; veja
O Al-Nassr segue ativo no mercado para atender às exigência de Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus, e identificou um novo alvo para o ataque. De acordo com o jornal "L'Equipe", o time de CR7 demonstrou interesse por Yoane Wissa, ponta-esquerda do Brentford. O congolês de 28 anos foi um grande destaque dos Bees na última temporada da Premier League e não deve permanecer no clube.
Yoane Wissa chegou a abandonar a pré-temporada do Brentford, no dia 21 de julho, durante a concentração em Portugal. Mas retornou aos treinos na última quarta-feira (6) ainda à espera de um desfecho com clubes interessados. O Newcastle foi o primeiro a demonstrar interesse, porém existe um impasse em relação às cifras do negócio. O Arsenal e o Al-Nassr seriam os mais novos concorrentes, com o clube saudita pronto para atender as demandas dos Bees.
O Newcastle apresentou uma oferta estimada em 25 milhões de libras (R$ 182,2 milhões na cotação atual). No entanto, o Brentford recusou de imediato, exigindo valor próximo aos 50 milhões libras (R$ 364,4 milhões) para vender o atacante. O jornal francês indica que o Al-Nassr estaria disposto a arcar com este montante por Wissa.
Desempenho de Wissa em 2024/25
Yoane Wissa foi identificado como um alvo em potencial para o ataque do Al-Nassr diante da sua temporada goleadora pelo Brentford em 2024/25. O congolês marcou 20 gols em 38 jogos por todas as competições, sendo que 19 desses tentos foram na Premier League, colocando-o em sexto na classificação de artilheiros da edição passada. Wissa chegaria a um setor ofensivo que já conta com Cristiano Ronaldo, Mané e João Félix.
