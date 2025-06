O início de trajetória do Real Madrid no Mundial de Clubes não foi como o torcedor desejava, com resultados e atuações pouco convincentes no Grupo H. Apesar disso, a equipe de Xabi Alonso lidera a chave e decide a vida na última rodada na fase inicial, com grandes chances de se classificar ao mata-mata.

continua após a publicidade

➡️ Fifa vê empecilho na conclusão de suposto caso de racismo em jogo do Real Madrid no Mundial

Um dos atletas pouco aprovados pelo torcedor é Raúl Asencio. O zagueiro falhou na estreia diante do Al-Hilal, cometendo o pênalti do empate em 1 a 1; e na rodada seguinte, foi expulso logo aos seis minutos após puxar Salomón Rondón, do Pachuca (MEX), sendo o último homem, mas foi salvo por uma atuação consistente do ataque, em vitória por 3 a 1.

Através de suas redes sociais, o defensor abaixou a guarda e se desculpou pelo desempenho inicial, mas prometeu que dará a volta por cima em caso de qualificação da equipe.

continua após a publicidade

- Este não é o começo da competição que eu esperava, mas não tenho dúvidas de que vou virar o jogo. É hora de trabalhar ainda mais para continuar crescendo. Obrigado a todos pelas mensagens - afirmou Raúl.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Companheiro de Asencio e líder do sistema defensivo, o goleiro Courtois fez críticas públicas tanto no primeiro quanto no segundo erro ao jovem zagueiro, questionando a falta de maturidade pelos erros cometidos na competição intercontinental.

- Foram dois jogos e duas vezes o mesmo erro. Podem ter sido toques muito leves, mas temos que ser um pouco mais inteligentes. Não podemos cometer esse tipo de erro. Mas tudo bem, ele sabe disso, não tem problema. Quando ele voltar, seguiremos vencendo - disparou o belga.

Com a expulsão frente aos Tuzos, Asencio não poderá atuar na definição da chave. Diante de inúmeros desfalques no setor, Xabi Alonso vive dilema entre improvisar o volante Tchouaméni - escolha feita na segunda rodada - ou escalar Rüdiger, que retornou de dois meses de ausência por uma lesão e jogou cerca de 15 minutos no duelo com os mexicanos.

Raúl Asencio lamenta expulsão em jogo do Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

👀 A primeira 'decisão' de Xabi Alonso pelo Real Madrid no Mundial

O duelo entre Real Madrid e RB Salzburg, pela terceira e derradeira rodada do Grupo H, acontece na quinta-feira (23), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, Pensilvânia (EUA). Líder da chave com quatro pontos junto aos próprios austríacos, mas estão na frente por ter um gol a mais de saldo. Vitória ou empatem deixa o time de Xabi Alonso em primeiro no grupo, enfrentando o segundo colocado da chave G, que será Manchester City ou Juventus; uma derrota, porém, leva a equipe a torcer por um tropeço do Al-Hilal diante do já eliminado Pachuca, simultaneamente, no Tennessee.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.