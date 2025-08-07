Benfica busca contratação de Antony junto ao Manchester United
Brasileiro está fora dos planos do técnico Ruben Amorim e busca novo clube
- Matéria
- Mais Notícias
Em busca de um novo destino para a próxima temporada, Antony atrai interesse de um dos gigantes do futebol português. Segundo o jornalista Bruno Andrade, da "Maisfutebol", o Benfica quer assegurar o empréstimo do atacante do Manchester United. No entanto, os Red Devils preferem uma negociação em definitivo.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Manchester United se acerta com Leipzig e garante contratação de Benjamin Sesko
Futebol Internacional07/08/2025
- Futebol Internacional
Ruben Amorim expõe tecnologia para monitorar elenco do United
Futebol Internacional06/08/2025
- Futebol Internacional
Clube da Premier League mira contratação de Eriksen, ex-Manchester United
Futebol Internacional06/08/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A informação do veículo português indica que o interesse do Benfica já dura alguns dias e o clube encarnado já fez duas abordagens junto ao Manchester United para sondar a situação de Antony e tentar o empréstimo do brasileiro. Porém, a resposta imediata dos Red Devils foi negativa, já que o atacante está valorizado e pode render boas cifras aos caixas em Old Trafford.
Assim, o Benfica tem concorrência. O Real Betis tem Antony como o objetivo número um na janela de transferências e conta com o desejo do jogador para seguir brilhando na Espanha. No momento, o brasileiro estaria seguindo o plano desenhado pelo Betis e por seu entorno de recusar ofertas que surjam gradualmente. Isso faria com que o Manchester United se torne mais permissivo em relação às negociações com o clube espanhol.
Valorização de Antony no mercado
Antony foi contratado pelo Betis em janeiro deste ano, chegando ao clube por um empréstimo curto. Nas 26 partidas que disputou, o brasileiro marcou nove gols, contribuiu com cinco assistências e foi um destaque da equipe de Manuel Pellegrini na Conference League. Apesar de estar avaliado em 35 milhões de euros (R$ 222 milhões na cotação atual) pelo site "Transfermarkt", os principais jornais ingleses noticiam uma pedida de 50 milhões de euros (R$ 318 milhões) por parte do Manchester United. Financeiramente, é um valor que o Benfica não estaria disposto a arcar.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias