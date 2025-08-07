menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Benfica busca contratação de Antony junto ao Manchester United

Brasileiro está fora dos planos do técnico Ruben Amorim e busca novo clube

Manchester United - Antony
imagem cameraAlvo do Benfica, Antony em ação pelo Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)
Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
16:37
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Antony atrai interesse do Benfica para empréstimo
Manchester United prefere venda definitiva
Benfica já fez duas abordagens ao clube inglês
Real Betis é concorrente e desejo do jogador
Avaliação de Antony é de 35 milhões de euros
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Em busca de um novo destino para a próxima temporada, Antony atrai interesse de um dos gigantes do futebol português. Segundo o jornalista Bruno Andrade, da "Maisfutebol", o Benfica quer assegurar o empréstimo do atacante do Manchester United. No entanto, os Red Devils preferem uma negociação em definitivo.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A informação do veículo português indica que o interesse do Benfica já dura alguns dias e o clube encarnado já fez duas abordagens junto ao Manchester United para sondar a situação de Antony e tentar o empréstimo do brasileiro. Porém, a resposta imediata dos Red Devils foi negativa, já que o atacante está valorizado e pode render boas cifras aos caixas em Old Trafford.

continua após a publicidade

Assim, o Benfica tem concorrência. O Real Betis tem Antony como o objetivo número um na janela de transferências e conta com o desejo do jogador para seguir brilhando na Espanha. No momento, o brasileiro estaria seguindo o plano desenhado pelo Betis e por seu entorno de recusar ofertas que surjam gradualmente. Isso faria com que o Manchester United se torne mais permissivo em relação às negociações com o clube espanhol.

Valorização de Antony no mercado

Antony foi contratado pelo Betis em janeiro deste ano, chegando ao clube por um empréstimo curto. Nas 26 partidas que disputou, o brasileiro marcou nove gols, contribuiu com cinco assistências e foi um destaque da equipe de Manuel Pellegrini na Conference League. Apesar de estar avaliado em 35 milhões de euros (R$ 222 milhões na cotação atual) pelo site "Transfermarkt", os principais jornais ingleses noticiam uma pedida de 50 milhões de euros (R$ 318 milhões) por parte do Manchester United. Financeiramente, é um valor que o Benfica não estaria disposto a arcar.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Antony comemorando gol pelo Real Bétis
Alvo do Benfica, Antony comemora gol pelo Real Bétis contra a Fiorentina (Foto: Reprodução/Bétis)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias