Cristiano Ronaldo fez três gols e foi o destaque da vitória do Al-Nassr por 4 a 0 sobre o Rio Ave nesta quinta-feira (7), no Estádio Algarve, em Loulé, Portugal. Mohamed Simakan foi quem abriu o placar para a equipe saudita.

O primeiro gol de CR7 saiu aos 44 minutos do primeiro tempo, batendo cruzado após tabela com João Félix dentro da área. O segundo saiu aos 18' da segunda etapa, subindo sozinho e testando a bola. O hat-trick veio cinco minutos depois, em cobrança de pênalti, logo antes do craque deixar o campo substituído.

Apesar de balançar as redes três vezes, os gols desta noite não são contam na corrida do Cristiano rumo aos 1000 gols profissionais. Por se tratar de um amistoso, a Fifa não considera os tentos como oficiais. Assim, o português segue com 938 gols, faltando 62 para o milhar.

Quando o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo estreia na temporada?

Cristiano havia sido desfalque no primeiro amistoso sob o comando do novo treinador Jorge Jesus, contra o SK St Johann, e fez o primeiro jogo de sua pré-temporada marcando contra o Toulouse. Agora, a equipe volta a campo no dia 10 de agosto, enfrentando o Almería também em partida que faz parte da preparação para o retorno aos compromissos oficiais.

A estreia oficial em 2025/26, inclusive, já tem data para acontecer. O Al-Nassr enfrentará o Al-Ittihad no dia 19 de agosto, às 9h (de Brasília), no Honk Kong Stadium, localizado no país homônimo ao estádio, em jogo válido pela Supercopa Saudita.

