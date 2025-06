Nesta terça-feira (24), Lionel Messi faz 38 anos de idade. Já sem a mesma intensidade física mas ainda com a mesma genialidade, o argentino ganhou de presente uma classificação do Inter Miami para as oitavas de final do Mundial de Clubes nesta segunda-feira (23). O fato não é surpresa para Messi: ele nunca foi eliminado em fase de grupos na carreira.

Segundo levantamento da Opta, o argentinou passou nas 33 vezes que disputou uma fase de grupos na carreira. O número aumenta para 35 em 35 se consideradas competições de base da seleção argentina.

Messi em ação contra o Palmeiras pelo Mundial (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Com a classificação após um empate contra o Palmeiras, o Inter Miami enfrenta o PSG nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Um reencontro entre Messi e o clube francês após uma união de dois anos. Na França, o argentino conquistou duas vezes a Ligue 1 e uma vez a Supercopa da França, além de ter sido nomeado o melhor jogador do mundo enquanto atuava pelo PSG.

Lionel Messi tem 44 títitulos na carreira e é o jogador que mais levantou troféus na história do futebol Mundial. Para efeito de comparação, Cristiano Ronaldo tem 36.

Barcelona homenageia Lionel Messi

Em suas redes sociais, o Barcelona, clube no qual Messi jogou a maior parte de sua carreira e fez história, parabenizou o argentino pelo aniversário.

As histórias de Barcelona e Messi se confundem. Dos 38 anos de idade de Lionel Messi, 20 foram vividos no clube. Das cinco Champions Leagues conquistadas pelo Barça, quatro tiveram o craque como protagonista.

Somando as conquistas da Champions, Supercopa da UEFA, La Liga, Copa do Rei e Mundial de Clubes, o Barcelona acumula 70 títulos de grande relevância em sua história. Desses, Lionel Messi esteve presente em 27, sempre como a figura central da equipe.

