O técnico Tite entrou na mira do Besiktas, da Turquia. O clube europeu abriu conversas com o estafe do treinador em meio à pressão vivida por Solskjaer após a eliminação na Europa League.

A informação foi dada inicialmente pelo portal "Uol" e confirmada pelo Lance!.

Desde setembro de 2024, Tite está livre no mercado após a passagem pelo Flamengo. O nome do treinador chegou a ser especulado em outras equipes nesse período, como Porto e Al-Hilal, além de Corinthians e Santos. A dupla paulista recebeu recusas do técnico, que preferiu pausar a carreira para dar prioridade à saúde mental na época.

Além da Seleção Brasileira, os únicos trabalhos internacionais de Tite aconteceram em duas passagens rápidas pelos Emirados Árabes. O primeiro na temporada 2007/07, comandando Al Ain em seis partidas; o segundo veio em 2010/11, quando assumiu o Al Wanda por três jogos.

A busca do Besiktas por Tite acontece às vésperas do início do Campeonato Turco. Com a eliminação na Europa League, a equipe busca uma vaga na fase de liga da Conference League. Nesta quinta-feira (7), a equipe de Solskjaer goleou por 4 a 1 o St. Patrick’s Athletic. Caso confirme classificação, o Besiktas encara ou Astana, ou Lausanne-Sport nos playoffs.

