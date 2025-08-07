menu hamburguer
Tite entra na mira do Besiktas, da Turquia

Técnico da equipe, Solskjaer está pressionado após eliminação na Europa League

Tite - Flamengo
imagem cameraTite no comando do Flamengo (Foto: Antonio Pereira/AGIF)
Captura-de-Tela-2023-11-29-as-1-8-aspect-ratio-1024-1024
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/08/2025
18:47
Atualizado há 1 minutos
O técnico Tite entrou na mira do Besiktas, da Turquia. O clube europeu abriu conversas com o estafe do treinador em meio à pressão vivida por Solskjaer após a eliminação na Europa League.

A informação foi dada inicialmente pelo portal "Uol" e confirmada pelo Lance!.

Desde setembro de 2024, Tite está livre no mercado após a passagem pelo Flamengo. O nome do treinador chegou a ser especulado em outras equipes nesse período, como Porto e Al-Hilal, além de Corinthians e Santos. A dupla paulista recebeu recusas do técnico, que preferiu pausar a carreira para dar prioridade à saúde mental na época.

Além da Seleção Brasileira, os únicos trabalhos internacionais de Tite aconteceram em duas passagens rápidas pelos Emirados Árabes. O primeiro na temporada 2007/07, comandando Al Ain em seis partidas; o segundo veio em 2010/11, quando assumiu o Al Wanda por três jogos.

A busca do Besiktas por Tite acontece às vésperas do início do Campeonato Turco. Com a eliminação na Europa League, a equipe busca uma vaga na fase de liga da Conference League. Nesta quinta-feira (7), a equipe de Solskjaer goleou por 4 a 1 o St. Patrick’s Athletic. Caso confirme classificação, o Besiktas encara ou Astana, ou Lausanne-Sport nos playoffs.

tite-flamengo
Tite, alvo do Besiktas, no comando do Flamengo (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

