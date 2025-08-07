Com brasileiros em campo, Panathinaikos e Shakhtar empatam na ida das eliminatórias da Europa League
Jogo terminou em 0 a 0
Sem o brilho habitual de brasileiros que vinha mostrando nos últimos jogos realizados na Europa League, o Shakhtar Donetsk empatou em 0 a 0 com o Panathianikos fora de casa. A partida foi realizada no Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia, pela ida da terceira rodada das eliminatórias da Europa League. A volta acontecerá na próxima quinta-feira (14), com transmissão com imagens do Lance! no Youtube.
Como foi a partida entre Panathinaikos e Shakhtar Donetsk?
Primeiro tempo
Apesar de estar jogando fora de casa, o Shakhtar começou a partida pressionando a equipe grega. Aos 16', Alisson avançou pela direita após passe de Kauã Elias, driblou a marcação e finalizou, exigindo a boa defesa de Dragowski.
O primeiro tempo se desenhou com mais posse dos ucranianos, mas com escapadas do Panathinaikos. Já no final do primeiro tempo, o brasileiro Tetê recebeu um bom passe na entrada da área, mas finalizou mal de perna esquerda por cima do gol. Aos 44', Pellistri acertou um chutaço de primeira na entrada da área e exigiu uma bela defesa de Riznyk.
Segundo tempo
A segunda etapa começou da mesma maneira que terminou a primeira: domínio na posse de bola do Shakhtar. Newerton assustava pelo lado esquerdo de ataque dos ucranianos, mas não conseguia converter em gols. Aos 13', o Panathinaikos quase abriu o placar com Cerin após cruzamento de escanteio de Tetê, mas cabeceou para fora.
Aos 46' do segundo tempo, o Shakhtar quase desempatou o jogo após chute do lado direito de ataque. O goleiro Dragowski quase levou um frango, e Newerton não conseuiu chegar na bola para completar o lance.
O que vem por aí?
As duas equipes voltam a se enfrentar no jogo de volta da terceira rodada eliminatória da Europa League na próxima quinta-feira (14), com transmissão com imagens do Lance!. O jogo acontecerá às 15h (de Brasília), com o início da transmissão ao vivo previsto para 14h (de Brasília).
✅ FICHA TÉCNICA
PANATHINAIKOS 0X0 SHAKHTAR DONETSK
TERCEIRA RODADA ELIMINATÓRIA - EUROPA LEAGUE - JOGO DE IDA
🗓️ Data e horário: quinta-feira, 7 de agosto de 2025, às 15h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de Atenas, em Atenas (GRE)
🥅 Gols: Kevin (SHA 12'/1T);
🟨 Cartões amarelos: Marlon Gomes (SHK), Chirivella (PAN), Kiriakopoulos (PAN)
🔴 Cartão vermelho: -
🌀 Árbitro: Erik Lambrechts (BEL)
🚩 Assistentes: Jo De Weirdt e Kevin Monteny (BEL)
🖥️ VAR: Clay Ruperti (HOL)
⚽ESCALAÇÕES
⚫🟢 PANATHINAIKOS (Técnico: Pinho da Vitória)
Dragowski; Kotsiras, Palmer-Brown, Touba, Kiriakopoulos (Siopis); Tetê (Jeremejeff), Chirivella (Cerin), Maksimovic; Facundo Pellistri, Duricic (Mladenovic) e Swiderski (Zaroury).
🟠⚫ SHAKHTAR DONETSK (Técnico: Arda Turan)
Dmytro Riznyk; Vinicius Tobias, Valeriy Bondar, Mykola Matvienko e Pedrinho; Marlon Gomes (Bondarenko), Ocheretko; Newerton, Sudakov, Alisson (Pedrinho); Kauã Elias (Eguinaldo/Shved).
Lance! volta ao mercado de transmissões ao vivo com a Europa League
O Lance! dá mais um passo importante no projeto de expansão multimídia e volta a transmitir uma partida de futebol ao vivo nesta temporada 2025. Na próxima quinta-feira (14), a partida entre o tradicional Shakhtar Donetsk, da Ucrânia e o Panathinaikos, da Grécia, será transmitida ao vivo e gratuitamente no canal oficial do YouTube.
