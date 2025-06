A fase de grupos do Mundial de Clubes caminha para seu encerramento, e a definição das vagas nas oitavas de final promete ser eletrizante. As equipes dos mesmos grupos disputarão a terceira e última rodada em partidas simultânea. No Grupo E, composto por River Plate, Inter de Milão, Monterrey e Urawa Red Diamonds, ainda não há definições: três das quatro equipes seguem vivas na briga por um lugar entre as 16 melhores do torneio.

As partidas entre Inter de Milão x River Plate e Urawa Red Diamonds x Monterrey estão marcadas para começar às 22h da próxima quarta-feira (25) - a primeira partida ocorre no Lumen Field, em Seattle, e a outra Rose Bowl, em Los Angeles.

Cenários de classificação

Atualmente, River Plate e Inter de Milão estão com quatro pontos cada, enquanto o Monterrey tem dois. Considerando a chance das três equipes terminarem empatadas em pontos - com River e Inter empatando e o Monterrey vencendo o Urawa - temos os seguintes cenários:

Vitória da Inter de Milão: Inter classificada em 1° e Monterrey em 2° Empate em 0 a 0: Inter classificada em 1° e Monterrey em 2° Vitória do River Plate: River classificado em 1° e Monterrey em 2° Empate em 1 a 1: Inter classificada em 1° + quem tiver o melhor saldo de gols no total do grupo* Empate em 2 a 2: Inter classificada em 1° e River em 2°**

*Atualmente o River Plate tem +2 de saldo e o Monterrey 0. Portanto, caso o duelo entre Inter e River termine em 1 a 1, o Monterrey precisaria vencer o Urawa Red Diamonds por três gols de diferença ou mais.

**Caso Inter e River empatem em dois ou mais gols, ambas se classificam porque terão mais gols marcados nos confrontos entre os três primeiros colocados - o que cumpria o item c do artigo 13 do regulamento da competição

Monterrey e River Plate estão na briga por duas das vagas do grupo E que garantirão um lugar nas oitavas de final do Mundial de Clubes (Foto: YURI CORTEZ / AFP)

Confira o regulamento do Mundial de Clubes

Se duas ou mais equipes do mesmo grupo terminarem empatadas em número de pontos após a conclusão da fase de grupos, os seguintes critérios, na ordem abaixo, serão aplicados para determinar a classificação:

a) maior número de pontos obtidos nas partidas entre as equipes envolvidas;

b) saldo de gols superior resultante das partidas entre as equipes envolvidas;

c) maior número de gols marcados em todas as partidas entre as equipes envolvidas.

Se, após a aplicação dos critérios de a) a c), as equipes ainda permanecerem empatadas, e com o objetivo de determinar suas classificações finais, os critérios de a) a c) serão reaplicados apenas às partidas entre as equipes restantes. Se ainda assim não for possível definir a classificação, os critérios d) a f) abaixo serão utilizados da seguinte forma para as duas ou mais equipes ainda empatadas em pontos:

d) saldo de gols superior em todas as partidas do grupo;

e) maior número de gols marcados em todas as partidas do grupo;

f) melhor pontuação de conduta da equipe (jogadores e membros da comissão técnica), baseada no número de cartões amarelos e vermelhos recebidos:

cartão amarelo: menos 1 ponto

cartão vermelho indireto (como resultado de dois amarelos): menos 3 pontos

cartão vermelho direto: menos 4 pontos

cartão amarelo e cartão vermelho direto: menos 5 pontos

Apenas uma das deduções acima será aplicada a um jogador ou membro da comissão técnica por partida. A equipe com o maior número de pontos será classificada na frente.

g) sorteio realizado pela FIFA.

