Besiktas e Shakhtar Donetsk entram em ação pela ida da segunda rodada eliminatória da Europa League nesta quinta-feira 24), e o Lance! transmite o confronto ao vivo em seu canal do YouTube. Pelo lado ucraniano, muitos brasileiros estarão em campo; com os turcos, uma confusão ocorrida nos Estados Unidos pode ser a peça-chave para o triunfo.

No dia 12 de julho, a diretoria formalizou a contratação do meio-campista Orkun Kökçü, de 24 anos. Apesar de ser nascido na Turquia, o meia foi formado na Holanda, e estava no Benfica, mas deixou os Encarnados após a eliminação no Mundial de Clubes.

Sua trajetória em Portugal foi marcada por altos e baixos, já que nunca teve a unanimidade dos torcedores. E um dos últimos atos foi a demarcação da linha de chegada da parceria: uma briga com o técnico Bruno Lage, ex-Botafogo, no decorrer de um confronto da fase de grupos do torneio intercontinental.

🧠 A polêmica envolvendo o novo camisa 10 do Besiktas

No minuto 62 do duelo com o Auckland City, da Nova Zelândia, o comandante optou por sacar Kökçü para a entrada do meia-atacante Renato Sanches, mais veloz e driblador, por conta da necessidade de criar saldo de gols para se classificar. Na saída, o jogador esbravejou do meio do campo até o banco de reservas com o lusitano, demonstrando discordância em relação à escolha pela substituição.

Curiosamente, no lance seguinte, Renato balançou as redes. Prato cheio para Bruno Lage, que com a mão na boca, devolveu as ofensas ao atleta. Orkun também não diminuiu a régua e devolveu a discussão, sendo acalmado pelos companheiros que estavam sentados no banco.

- A minha reação não foi por eu me achar superior a nada. O clube é sempre maior do que o jogador. Mas naquele momento, eu perdi o controle. Conversei com o treinador, expliquei o que eu estava sentindo naquela hora e ele também explicou o que sentiu e pensou naquele momento. Passamos por isso, está tudo bem, estamos prontos para o que vem pela frente e não precisamos exagerar essa situação. Para mim e para o treinador, o mais importante é deixar isso para trás - o que aconteceu, aconteceu - disse Kökçü após o ocorrido.

Reforço do Besiktas, Kökçü teve discussão acalorada com técnico do Benfica no Mundial (Foto: Michael Owens/AFP)

O Benfica deu sequência à participação no Mundial, mas parou nas oitavas de final ao perder na prorrogação para o Chelsea. Dias depois da queda, o atleta abriu conversas para uma saída de Lisboa dois anos depois de ser a compra mais cara da história do clube - agora superado por Richard Ríos, do Palmeiras - e acertou sua ida para o Besiktas.

👀 Besiktas x Shakhtar Donetsk: o que você precisa saber?

Ao que tudo indica, Orkun utilizará na Turquia a camisa 10, que também carregava em Portugal. Sua estreia deve acontecer justamente diante do Shakhtar Donetsk, que agora é comandado por outro turco: Arda Turan, ex-jogador de Atlético de Madrid, Barcelona e Galatasaray.

A bola rola para Besiktas e Shakhtar nesta quinta-feira (24), às 15h (de Brasília), no Tüpras Stadium, em Istambul (TUR), pelo confronto de ida da segunda rodada eliminatória da Europa League. A volta acontecerá sete dias depois, no mesmo horário, mas em Cracóvia, na Polônia, já que o Shakhtar não pode jogar em seus domínios devido à guerra vivida pela Ucrânia. Quem se classificar enfrenta o perdedor de Rangers x Panathinaikos, que duelam pelo mesmo estágio, mas na Champions League.

