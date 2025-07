Em meio a uma crise de confiança envolvendo a arbitragem, La Liga (Campeonato Espanhol) dará um passo inédito na temporada 2025/26: a definição dos árbitros das partidas será feita com o auxílio da Inteligência Artificial, que terá a palavra final na escolha.

O Comitê Técnico de Arbitragem (CTA) da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) anunciou uma profunda reformulação em seu modelo de designação de árbitros para os jogos de La Liga. A principal novidade é o protagonismo da Inteligência Artificial (IA), que passará a decidir quais juízes estarão escalados para cada rodada do Campeonato Espanhol.

Entenda como a IA irá ajudar a escolher os árbitros

A decisão foi apresentada em meio a um novo organograma do CTA, que agora contará com um comitê de apoio formado por três ex-árbitros, um representante de clube (o Sevilla), um ex-jogador (Álvaro Negredo) e um ex-treinador — ainda a ser definido pela federação. Todos esses nomes colaborarão com Chema Alonso, especialista em IA do comitê, na alimentação e análise dos dados que irão nortear as escolhas.

Álvaro Negredo, ex-jogador de Rayo Vallecano, Almería, Sevilla e Cádiz no futebol espanhol, será um dos integrantes do comitê de apoio da arbitragem de La Liga (Foto: Divulgação / Valencia CF)

De acordo com o CTA, a Inteligência Artificial não só determinará a escalação da arbitragem, como também influenciará outras decisões ao longo da temporada. A expectativa é que o novo sistema traga mais objetividade, neutralidade e confiança aos critérios adotados.

A medida surge em resposta às cobranças por mais transparência no futebol espanhol. Nos últimos anos, a arbitragem em LaLiga tem sido alvo de críticas constantes — especialmente dos principais clubes do país, como Barcelona, Real Madrid e Atletico de Madrid — que acusam interferências externas e favorecimentos em decisões polêmicas.

