Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra a movimentação da quarta-feira (23) de negociações do principal palco do mercado da bola.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Francisco Conceição ✅ Juventus

A Juventus acertou em definitivo a contratação de uma das principais joias portuguesas da atualidade. Francisco Conceição estava emprestado à Velha Senhora na última temporada e foi adquirido por 32 milhões de euros (R$ 208,7 milhões na cotação atual) junto ao Porto, seu clube formador.

continua após a publicidade

➡️Saiba mais

Mercado da Bola: a Juventus fechou em definitivo a contratação de Francisco Conceição (Foto: Reprodução/UEFA)

Granit Xhaka 💭 Sunderland

Segundo o "The Athletic", Granit Xhaka informou ao Bayer Leverkusen que deseja se transferir exclusivamente para o Sunderland, clube com o qual já tem um acordo verbal. O meio-campista suíço de 32 anos pediu à equipe alemã que acelere a negociação, enquanto as conversas entre os clubes seguem em andamento.

➡️Saiba mais

Mercado da Bola: Granit Xhaka é alvo do Sunderland (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Hakan Çalhanoglu 🚫 Futebol turco

O meia turco da Inter de Milão despistou uma possível ida para o futebol turco e afirmou seu desejo de permanecer na Itália.

— Estou feliz na Inter e sempre disse que quero ficar. Estou pronto para recomeçar aqui [...] Senti falta da Inter, meu objetivo é ganhar títulos aqui no clube. Está tudo esclarecido com o Lautaro, estamos felizes, prontos para seguir juntos novamente — disse Çalhanoglu.

continua após a publicidade

Mercado da Bola: Hakan Çalhanoglu "fechou as portas" para um possível movimento para a Turquia (Foto: Divulgação / Inter de Milão)

Jorrel Hato 💭 Chelsea

O Chelsea fez um contato oficial com o Ajax por Jorrel Hato, que se tornou a próxima grande prioridade do clube.

Segundo Fabrizio Romano, Hato está interessado na mudança e já está pronto para aceitar os termos pessoais no Chelsea. As negociações estão em andamento, beneficiadas pela ótima relação entre os dois clubes.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.