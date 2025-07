Após uma temporada espetacular pelo Sporting, de Portugal, o atacante sueco Viktor Gyokeres, de 27 anos, é o novo reforço do Arsenal. A saída para o clube inglês se tornou uma "novela" até que as equipes chegassem a um acordo financeiro para a transferência, que custará 63,5 milhões de euros, cerca de R$ 415 milhões na cotação atual, podendo alcançar até R$ 480 milhões se as metas propostas no contrato forem cumpridas.

Além do alto valor pago ao Sporting, o Arsenal também fez uma proposta pesada de salário para o jogador. O sueco teve um crescimento meteórico ao se transferir para o clube português há dois e se valorizou rapidamente o no mercado, o que aumentou o custo na folha salarial e o valor de contratação para as equipes rivais interessadas no atleta.

Entre 2020 e 2023, Gyokeres defendeu o Coventry, clube modesto da Inglaterra que disputa a segunda divisão do país. Segundo o site Capology, plataforma especializada em finanças de clubes e salários dos atletas, o sueco recebia um salário de 207 mil euros anuais, corrigidos para 239 mil euros (R$ 1,55 milhão) considerando a inflação de 2025, um valor considerado baixo para os padrões do futebol de alto padrão.

Entretanto, o bom desempenho entre 2021 e o começo de 2023 chamou a atenção do Sporting, que não está na primeira prateleira do futebol na Europa, mas já oferece uma realidade diferente para seus jogadores quanto aos salários. Ao se transferir para Portugal, saltou para um salário de 2,4 milhões de euros por ano, equivalente a R$ 15,65 milhões.

O atacante passou a receber o segundo maio salário do Sporting, atrás apenas do atacante Francisco Trincão, outra referência do elenco, que ganha em torno de 3,9 milhões de euros (R$ 25,4 milhões), segundo a plataforma. Gyokeres tinha um acordo salarial igual ao de Pedro Gonçalves, ponta português do time.

Salário de Gyokeres no Arsenal

Se a saída da segunda divisão inglesa rumo à Portugal já rendeu a Gyokres um aumento significativo no salário, a transferência para o Arsenal também vai mudar a realidade do atleta, que passa a disputar a principal liga nacional de clubes do mundo por um dos candidatos ao título.

Nas informações da transferência, não foram divulgados os valores do salário que o centroavante sueco receberá em Londres. Porém, as apurações do veículo português A Bola afirmam que o Arsenal acertou um salário mais de duas vezes maior do que o jogador ganhava no Sporting, em um contrato de cinco temporadas.

Segundo o site, Gyokeres receberá anualmente 8,3 milhões de euros, o que corresponde a R$ 54,1 milhões a cada ano. Isso significaria, caso confirmado, um crescimento de 345% entre o valor pago pelo Sporting e o valor que será pago pelo Arsenal.

Se for comparado ao salário que recebi no Coventry, da Inglaterra, há três anos atrás, a disparidade é ainda mais absurda. Considerando os 239 mil euros, Gyokeres pode ganhar no gigante inglês um valor 3.400% maior do que os vencimentos na equipe da segunda divisão inglesa.

Temporadas de artilheiro

O principal motivo que moveu o Arsenal a investir mais de R$ 400 milhões em um atacante é a capacidade de Gyokeres resolver um problema importante no elenco de Mikel Arteta. O técnico espanhol tem uma carência de centroavante na sua equipe e viu no sueco o faro de artilheiro que procura.

No total, foram 109 gols marcados nas últimas duas temporadas e 27 assistências em 102 jogos disputados. Em 2024/25, Gyokeres marcou 52 gols, sendo o maior artilheiro do Velho Continente e entendeu que gostaria de sair do Sporting e partir para um clube maior.

E a vontade do atleta pesou na negociação. Em forma de protesto pela demora nas negociações, Viktor Gyokeres não se reapresentou ao Sporting logo no início da pré-temporada. O sueco esteve irredutível quanto ao seu desejo de ser jogador do Arsenal.