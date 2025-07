A Uefa realizou, nesta segunda-feira (21), os sorteios da terceira rodada eliminatória da Champions, da Europa e da Conference League. As três competições ainda estão nas fases iniciais de mata-mata, em vias de montagem da denominada fase de liga, que terá início em setembro.

continua após a publicidade

➡️ Premiação do Mundial é maior que a da Champions? Compare os valores

➡️ Mundial de Clubes aumenta tensões entre Fifa e Uefa; entenda

A Champions, o principal torneio continental de clubes do mundo, condiciona a Europa League, que, sucessivamente, condiciona a Conference. Ou seja, os clubes eliminados no campeonato primário descem de nível para o secundário, e assim por diante. A Uefa divide os três sorteios em dois: "caminho da liga" e "caminho dos campeões".

Vale indicar que a segunda rodada eliminatória terá início nesta terça-feira (22). Os clubes já garantidos na terceira rodada entraram direto nela, enquanto os que ainda não estão garantidos precisam jogar a fase anterior para buscar a classificação ou serão conhecidos através de uma iminente eliminação.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O Lance!, inclusive, está cada vez mais conectado com o futebol europeu. Nesta quinta-feira (24), você acompanha ao vivo e com imagens no nosso canal do YouTube o duelo entre Besiktas e Shakhtar Donetsk, pela ida da segunda rodada da Europa League. O confronto acontece às 15h (de Brasília), na Turquia; a volta, uma semana depois, também terá transmissão do Lance!.

continua após a publicidade

👀 Confira o resultado dos sorteios:

🏆 CHAMPIONS LEAGUE

🌌 Caminho dos campeões (Champions Path):

⚽ RFS (LET)/Malmö (SUE) x Copenhagen (DEN)/Drita (KOS)

⚽ KuPS (FIN)/FC Kairat Almaty (CAZ) x Slovan Bratislava (SVK)/Zrinjski Mostar (BOS)

⚽ Lech Poznan (POL)/Breidablik (ISL) x Lincoln Red Imps (GIB)/Estrela Vermelha (SER)

⚽ Rijeka (CRO)/Ludogorets (BUL) x Noah (ARM)/Ferencváros (HUN)

⚽ Hamrun Spartans (MLT)/Dinamo de Kiev (UCR) x Pafos (CHI)/Maccabi Tel-Aviv (ISR)

⚽ Shkëndija (MDN)/Steaua Bucareste (ROM) x Shelbourne (IRL)/Qarabag (AZE)

🌌 Caminho da liga (League Path):

⚽ Brann (NOR)/Red Bull Salzburg (AUT) x Club Brugge (BEL)

⚽ Rangers (ESC)/Panathinaikos (GRE) x Viktoria Plzen (RTC)/Servette (SUI)

⚽ Nice (FRA) x Benfica (POR)

⚽ Feyenoord (HOL) x Fenerbahçe (TUR)

Troféu e bola da final da Champions League de 2024/25 (Foto: Reprodução/Uefa)

🏆 EUROPA LEAGUE

🌌 Caminho dos campeões (Champions Path):

⚽ Perdedor de Lincoln Red Imps (GIB)/Estrela Vermelha (SER) x Perdedor de Noah (ARM)/Ferencváros (HUN)

⚽ Perdedor de Rijeka (CRO)/Ludogorets (BUL) x Perdedor de Shelbourne (IRL)/Qarabag (AZE)

⚽ Perdedor de RFS (LET)/Malmö (SUE) x Perdedor de KuPS (FIN)/FC Kairat Almaty (CAZ)

⚽ Perdedor de Hamrun Spartans (MLT)/Dinamo de Kiev (UCR) x Perdedor de Pafos (CHI)/Maccabi Tel-Aviv (ISR)

⚽ Perdedor de Slovan Bratislava (SVK)/Zrinjski Mostar (BOS) x Perdedor de Lech Poznan (POL)/Breidablik (ISL)

⚽ Perdedor de Shkëndija (MDN)/Steaua Bucareste (ROM) x Perdedor de Copenhagen (DEN)/Drita (KOS)

🌌 Caminho principal (Main Path):

⚽ Celje (SVN)/AEK Larnaca (CHP) x Banik Ostrava (RTC)/Légia Varsóvia (POL)

⚽ Fredrikstad (NOR) vs Midtjylland (DIN)/Hibernian (ESC)

⚽ Lugano (SUI)/Cluj (ROM) vs Levski Sofia (BUL)/Braga (POR)

⚽ PAOK (GRE) vs Wolfsberger (AUT)

⚽ Perdedor de Viktoria Plzen (RTC)/Servette (SUI) x Sheriff Tiraspol (MOL)/Utrecht (HOL)

⚽ Anderlecht (BEL)/BK Häcken (SUE) x Perdedor de Brann (NOR)/Red Bull Salzburg (AUT)

⚽ Perdedor de Rangers (ESC)/Panathinaikos (GRE) x Besiktas (TUR)/Shakhtar Donetsk (UCR)

Troféu da Europa League (Foto: Fabrice Coffrini / AFP)

🏆 CONFERENCE LEAGUE

🌌 Caminho dos campeões (Champions Path):

⚽ Olimpija Ljubljana (SVN)/Inter Club d'Escaldes (AND) x Dinamo de Minsk (BIE)/Egnatia (ALB)

⚽ Podgorica (MNE)/Milsami Orhei (MOL) x Virtus (SMR)

⚽ The New Saints (GAL)/Differdange (LUX) x Levadia Tallinn (EST) x Iberia Tbilisi (GEO)

⚽ Vikingur (GEO) x Zalgiris (LIT)/Linfield (IRN)

🌌 Caminho principal (Main Path)

⚽ Decic (MNE)/Rapid Viena (AUT) x Dundee United (ESC)/Strassen (LUX)

⚽ Aktobe (CAZ)/Sparta Praga (RTC) x Ararat-Armenia (ARM)/Universitatea Cluj (ROM)

⚽ Ilves (FIN)/AZ Alkmaar (HOL) x Vaduz (LIE)/Dungannon Swifts (IRN)

⚽ Perdedor de Lugano (SUI)/Cluj (ROM) x Perdedor de Celje (SVN)/AEK Larnaca (CHP)

⚽ Radnicki (SER)/KÍ Klaksvík (IFA) x Kosice (SVK)/Neman Grodno (BIE)

⚽ Riga (LET)/Dila Gori (GEO) x Sutjeska-Nikšić (MNE)/Beitar Jerusalem FC (ISR)

⚽ Vllaznia (ALB)/Víkingur Reykjavík (ISL) x Havnar Bóltfelag (IFA)/Brondby (NOR)

⚽ Zire (AZE)/Hajduk Split (CRO) x Atlètic Club d'Escaldes (AND)/Dinamo City (ALB)

⚽ Perdedor de Anderlecht (BEL)/BK Häcken (SUE) x Perdedor de Sheriff Tiraspol (MOL)/Utrecht (HOL)

⚽ Vardar (MAC)/Lausanne (SUI) x Zimbru Chisinau (MOL)/Astana (CAS)

⚽ Larne (IRN)/Prishtina (KOS) x Varazdin (CRO)/Santa Clara (POR)

⚽ Aris Limassol (CHP)/Puskás Akadémia (HUN) x AEK Atenas (GRE)/Hapoel Beer-Sheva (ISR)

⚽ Viking (NOR)/Koper (SVN) x Cherno More (BUL/Istambul Basaksehir (TUR)

⚽ Araz-Naxçivan (AZE)/Aris Tessalônica (GRE) x Omonoia (CHP)/Torpedo Kutaisi (GEO)

⚽ Ballkani (KOS)/Floriana (MLT) x St. Joseph's (GIB)/Shamrock Rovers (IRL)

⚽ Raków Czestochowa (POL)/Zilina (SVK) x Torpedo Belaz (BIE)/Maccabi Haifa (ISR)

⚽ AIK Estocolmo (SUE)/Paide Linnameeskond (EST) x Pyunik (ARM)/Gyor (HUN)

⚽ Sarajevo (BOS)/Universitatea Craiova (ROM) x Hibernians (MLT)/Spartak Trnava (SVK)

⚽ Polissya (UCR)/Santa Coloma (AND) x Paksi (HUN)/Maribor (SVN)

⚽ Levski Sofia (BUL)/Braga (POR) x Petrocub (MOL)/Sabah (AZE)

⚽ Silkeborg (DIN)/Akureyri (ISL) x Novi Pazar (SER)/Jagiellonia Bialystok (POL)

⚽ Oleksandriya (UCR)/Partizan (SER) x Midtjylland (DIN)/Hibernian (ESC)

⚽ Perdedor de Banik Ostrava (RTC)/Légia Varsóvia (POL) x Áustria Viena (AUT)/Spaeri (GEO)

⚽ Rosenborg (NOR)/Banga (LIT) x Hammarby Fotboll (SUE)/Charleroi (BEL)

⚽ St. Patrick's Athletic (IRL)/Nõmme Kalju (EST) x Perdedor de Besiktas (TUR)/Shakhtar Donetsk (UCR)

⚽ Kauno Zalgiris (LIT)/Valur (ISL) x Arda Kardzhali (BUL)/HJK Helsinki (FIN)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Taça da Conference League (Foto: Divulgação/UEFA)

Champions, Europa e Conference League estão em fases preliminares para definição de qualificados aos play-offs