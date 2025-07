Jogador de seleção critica Xabi Alonso: ‘Esperava mais de um treinador’

O meio-campista Jonas Hofmann, do Bayer Leverkusen e da seleção alemã, fez duras críticas a Xabi Alonso, atual técnico do Real Madrid. Em entrevista ao jornal alemão "Kölner Stadt-Anzeiger", o jogador desabafou sobre a frustração com a falta de minutos no comando do treinador espanhol.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na passagem de Alonso pelo clube alemão, Hofmann considerava a ausência de diálogo e comunicação direta como um dos principais problemas do técnico.

continua após a publicidade

— A temporada passada eu guardei em uma caixa e não quero mais abri-la. Foi muito decepcionante para mim o que aconteceu e como as coisas se desenrolaram. Isso não é o que eu almejo. Espero de um treinador que, se algo chama sua atenção, ele diga diretamente. Espero uma comunicação aberta e direta — disse o meio-campista, que complementou:

— Não deveriam passar mais de duas semanas sem que um treinador converse com seus jogadores, para mantê-los em boa forma e elevar o nível dos treinos. A concorrência é sempre necessária, isso é claro. Esperava um pouco mais de um treinador. Me sinto bem, mas com Xabi Alonso, provavelmente, eu teria pensado em mudar de ares.

continua após a publicidade

Jogadores do Bayer Leverkusen em treino no CT George Helal, o Ninho do Urubu (Foto: Gabriel Bergone/Marcos Vinícius/Lance!)

Jogadores do Bayer Leverkusen falam sobre chegada do técnico Erik ten Hag

No entanto, a chegada de Erik ten Hag ao comando da equipe alemã representa um novo começo para o jogador da seleção da Alemanha. Além dele, Grimaldo e Xhaka, destaques do Leverkusen, comentaram sobre a chegada e preparação para a temporada 2025/26 em entrevista ao Lance!.

Ambos os atletas foram diretos ao falar sobre o novo comandante, destacando as ideias que o treinador holandês tem implementado e o ritmo da pré-temporada.

— Acabamos de começar a pré-temporada, estamos a aprender as ideias do mister. E como eu falei, a pré-temporada, temos que começar a preparar fisicamente, a preparar as novas ideias do mister e a seguir para frente — declarou Grimaldo.

— Estou com ele há cerca de quatro ou cinco dias. Estamos treinando com muita intensidade, ele tem boas ideias, tem muita experiência. É a pré-temporada, precisamos começar a ficar em forma primeiro, mas acho que estamos em um bom caminho — disse Xhaka.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.