Corinthians em crise? Imprensa internacional aponta ‘tensão máxima’ sobre Memphis

"Memphis Depay não está em sua melhor forma desde que chegou ao Brasil". Assim o jornal "As" escolheu começar um texto sobre o momento atual do camisa 10 do Corinthians. A instabilidade na relação entre o clube e o jogador intensificou-se nas últimas semanas, em razão de fatores mencionados na nota veiculada pela imprensa espanhola.

Corinthians e Memphis atravessam um momento delicado, marcado por tensões internas e impasses financeiros que extrapolam o campo esportivo. O jogador, contratado em setembro de 2024 com alta expectativa, está no centro de uma crise que envolve bônus não pagos e ameaça de rescisão contratual. O vínculo tem duração até metade de 2026 — salário, premiações por participação em gols e outras bonificações.

Segundo o jornal "O Globo", o Timão acumula uma dívida de 730 mil euros com o atleta, valor que pode chegar a pelo menos 1,47 milhão de euros nos próximos meses, em decorrência de garantias contratuais relacionadas a direitos de imagem. Os atrasos referem-se a metas estabelecidas no contrato, como a premiação pela conquista do Campeonato Paulista deste ano — título obtido em março, na final contra o Palmeiras.

Título da nota do jornal "As" em tradução livre para português (Foto: Reprodução/As)

Indisciplina fora e dentro de campo 😬

A insatisfação do jogador ganhou contornos mais graves recentemente, quando o neerlandês teria faltado a treinamentos como forma de protesto, sem qualquer motivo apresentado. Internamente, os jogadores dizem que a situação está resolvida, mas não conseguem justificar as atitudes. Em campo, a situação também é preocupante. Nas últimas quatro partidas do Brasileirão, o atacante participou de 136 minutos em campo, sem marcar gols.

A crise financeira e esportiva levanta questionamentos sobre a gestão do Corinthians e o futuro do jogador no clube. Enquanto a diretoria busca alternativas para honrar os compromissos assumidos, cresce a tensão nos bastidores e a pressão sobre os dirigentes para evitar um desfecho ainda mais traumático para ambas as partes.

