Nesta quinta-feira (24), Besiktas e Shakhtar Donetsk fazem a ida da segunda rodada eliminatória da Europa League às 15h (de Brasília). O confronto, que será transmitido ao vivo com exclusividade do Lance! no YouTube, será especial para o novo técnico dos "Mineiros", Arda Turan.

O comandante, que assumiu o cargo na Ucrânia ao começo de 2024/25, reencontra o ex-rival de Turquia. Como jogador, Turan foi revelado e encerrou a carreira vestindo a camisa do Galatasaray, além de ter passado pelo Istambul Basaksehir entre 2018 e 2020. Em entrevista coletiva, o comandante declarou que vê o duelo desta quinta como difícil.

- É sempre muito difícil jogar contra o Besiktas. Porque jogar naquele estádio é muito difícil. Eles têm uma torcida muito importante. A torcida deles é uma das mais importantes da Turquia e até do mundo. Uma grande partida nos aguarda. Será uma grande experiência para nós, e não hesitaremos em jogar o nosso próprio jogo. Estamos muito animados com a partida, mas ao mesmo tempo estamos tentando manter a calma. Não será fácil jogar em Inonu - declarou o comandante.

Além dos duelos nacionais, Arda também chegou a encontrar o Besiktas como jogador do Atlético de Madrid, em março de 2012, justamente pelas oitavas de final da Europa League. Na ocasião, deu uma assistência para o gol de Adrián. Seu último clássico pelo Gala também foi com vitória e participação direta: em maio de 2021, balançou as redes no triunfo por 3 a 1, pela 40ª rodada do Campeonato Turco.

🔢 Números de Arda Turan, técnico do Shakhtar, diante do Besiktas

⚽ 14 jogos

🥅 2 gols marcados

📤 1 assistência

✅ 6 vitórias

🟰 2 empates

❌ 6 derrotas

🔣 47,6% de aproveitamento

Arda Turan no comando do Shakhtar Donetsk (Foto: Reprodução)

A bola rola para Besiktas e Shakhtar Donetsk às 15h (de Brasília) desta quinta-feira (24), pela ida da segunda rodada eliminatória da Europa League, no Tupras Stadium, em Istambul (TUR). A volta acontecerá em Cracóvia, na Polônia, já que os ucranianos não estão jogando em seu território. Os dois duelos terão transmissão exclusiva para o Brasil no YouTube do Lance!, ao vivo uma hora antes do apito inicial no Velho Continente.

