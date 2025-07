A comemoração da maioridade de Lamine Yamal deu o que falar na Europa. Em festa marcada por polêmicas, denúncia de prática discriminatória, proibição de celulares e câmeras, Rami, campeão Mundial pela França em 2018, detonou a postura do jogador fora de campo: "No futebol, não tenho nada a dizer. Mas, humanamente falando, que vá se f****".

Em sua transmissão em uma live na Twitch, o ex-jogador de 39 anos fez duras críticas a Yamal. Rami chegou a dizer que não consegue mais olhar para o espanhol por suas vestimentas e estilo de vida.

— Faz dois meses que, humanamente falando, não consigo nem olhar para ele. Ele chega, fica com a camisa 10 e usa coisas ostensivas com diamantes grandes. Se acha um americano — criticou Rami.

O ponto inicial para Rami foi o momoento em que Yamal cumprimentou Cristiano Ronaldo após a derrota da Espanha para Portugal na final da Nations league.

— A forma como ele apertou a mão do Cristiano Ronaldo me incomodou. Tudo começou ali. Não gostei que fizesse vídeos pelas costas dele, falando dele. Vê-lo fazendo besteiras com as calças abaixadas me irrita. Tem coisas que realmente me chamam a atenção — continuou.

A festa da maioridade de Lamine Yamal

A comemoração de 18 anos de Lamine Yamal aconteceu em um iate de luxo e contou com a presença de ilustres personalidades no dia 12 de julho. A festa tornou-se alvo de controvérsia na Espanha após denúncias de que o atleta teria contratado pessoas com nanismo para participarem do evento a fins recreativos.

— Ele organiza festas e já estão falando das festas dele. Estou me lixando para quem não está contente -os torcedores do Barça, os fãs do Lamine Yamal. No futebol, não tenho nada a dizer. É um craque. Com certeza vai ganhar Bolas de Ouro, Champions League e tudo o que quiserem. Mas, humanamente falando, que vá se f**** — atacou Rami.

