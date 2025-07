Manchester United quer mais de R$ 800 milhões por estrelas; veja

O Manchester United já montou sua estratégia de mercado para a temporada 2025/26. Após as chegadas de Matheus Cunha e Mbeumo, Ruben Amorim busca se desfazer de quatro jogadores: Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Antony e Tyrell Malacia. Os Red Devils buscam assegurar cerca de R$ 860 milhões com a venda do quarteto.

Diante dessa limpa no elenco, Marcus Rashford já deixou Old Trafford rumo ao Barcelona em um empréstimo com opção de compra fixada em 30 milhões de euros (R$ 195,7 milhões na cotação atual). Outros três atacantes badalados não agradam Ruben Amorim e estão disponíveis no mercado, além de Malacia, lateral que conviveu com lesões desde 2022.

Alejandro Garnacho lamenta chance perdida pelo United na final da Europa League (Foto: Josep Lago/AFP)

Jogadores no mercado

Depois de uma boa passagem pelo Betis, Antony está valorizado. Portanto, segundo o “UOL”, a expectativa do United é assegurar uma taxa de 50 milhões de libras (R$ 376,3 milhões) pelo brasileiro, que teve seu nome ligado a clubes como o RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Newcastle e o próprio Real Betis.

O caso de Alejandro Garnacho é diferente. O argentino até era utilizado pelo treinador dos Red Devils, mas recentes situações de indisciplina o tiraram dos planos. Para esta janela, o United está disposto a negociar Garnacho por 40 milhões de libras (R$ 301,1 milhões), segundo o jornal “The Telegraph”. Equipes da Premier League estão interessadas.

Jadon Sancho é quem mais deve trazer prejuízo ao clube, já que possui alto salário e não conseguiu se estabelecer durante seu empréstimo ao Chelsea. Contratado junto ao Borussia Dortmund, em 2021, por 73 milhões de libras (R$ 549 milhões), Sancho deve sair por pouco mais de 20 milhões de libras (R$ 150,5 milhões) e a Juventus é a principal interessada, de acordo com o "The Mirror".

Por fim, Tyrell Malacia sofreu com lesões importantes desde que foi contratado pelo Manchester United em 2022 e não conseguiu se estabelecer como uma opção na lateral-esquerda. Dessa forma, o clube negocia sua transferência para o Celtic, da Escócia, por 3 milhões de libras (R$ 22,5 milhões), segundo o “Daily Record”.

